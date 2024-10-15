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В Украину идут заморозки и небольшой дождь

Ирина БалачукВторник, 15 октября 2024, 13:29
В Украину идут заморозки и небольшой дождь
Фото с сайта pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается небольшой дождь, а по ночам прогнозируют заморозки.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "16 октября в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь; ночью в западных областях заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-3°, на остальной территории температура ночью 3-10° тепла, днем в большинстве областей 8-13°, на Закарпатье и юге страны до 16°".

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Детали: В Киеве в среду ночью без осадков, 4-6° тепла, днем небольшой дождь, около +11°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

 
Погода 16 октября
Скриншот с сайта УГМЦ

17-18 октября преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны небольшие дожди.

Ночью 17 октября в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, ночью 18 октября в Украине, кроме юго-востока, ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5°; температура днем 6-13° тепла, на Закарпатье до 15°. 

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Погода 17 октября
Скриншот с сайта УГМЦ

В столице 17 октября без осадков, ночью до +4°, днем до +11°. Ветер северный, 5-10 м/с.

18 октября в Киеве также без осадков, ночью до -2°, днем до +11°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. 

 
Погода 18 октября
Скриншот с сайта УГМЦ

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