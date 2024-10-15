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Синоптики попереджають про сильні заморозки

Валентина РоманенкоВівторок, 15 жовтня 2024, 16:23
Синоптики попереджають про сильні заморозки
ілюстративне фото

Протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5 градусів тепла.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Дослівно: "Увага! Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий)".

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Деталі: За даними рятувальників, значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській. А також у північних і західних областях.

У Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.

У ДСНС закликають стежити за погодою, особливо у гірській місцевості. Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов.

погода
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