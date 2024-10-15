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Синоптики предупреждают о сильных заморозках

Валентина РоманенкоВторник, 15 октября 2024, 16:23
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
иллюстративное фото

В течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5 градусов тепла.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Дословно: "Внимание! Достаем пуховики и шарфики, потому что уже завтра и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5° (II уровень опасности, оранжевый)".

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Детали: По данным спасателей, значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской. А также в северных и западных областях.

В Киеве и области заморозки следует ждать уже с 17 октября.

В ГСЧС призывают следить за погодой, особенно в горной местности. Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы стоит отправляться только при благоприятных условиях.

погода
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