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За 2 місяці військові подали в застосунку "Армія+" 10 тисяч рапортів – Міноборони

Євген КізіловВівторок, 15 жовтня 2024, 18:05
За 2 місяці військові подали в застосунку Армія+ 10 тисяч рапортів – Міноборони
ФОТО: MIL.IN.UA

10 000 електронних рапортів подали військові через "Армія+", починаючи з 8 серпня 2024 року.

Джерело: сайт Міністерства оборони

Пряма мова заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко: "Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових".

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Деталі: Повідомляється, що вже більше 1 000 військових частин запровадили "Армія+", а в системі електронного обігу (СЕДО) опрацьовано близько 4 000 рапортів.

У Міноборони кажуть, що кожен четвертий рапорт, що вже опрацьований через "Армія+", належить десантно-штурмовим військам, які є лідерами у цьому процесі.

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Наразі в "Армія+" є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії (на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу). Найближчим часом у застосунку з’являться нові.

технологіїЗбройні сили
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