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За 2 месяца военные подали в приложении "Армия+" 10 тысяч рапортов – Минобороны

Евгений КизиловВторник, 15 октября 2024, 18:05
За 2 месяца военные подали в приложении Армия+ 10 тысяч рапортов – Минобороны
ФОТО: MIL.IN.UA

10 000 электронных рапортов подали военные через "Армия+", начиная с 8 августа 2024 года.

Источник: сайт Министерства обороны

Прямая речь замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко: "Количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200. И это очень хороший показатель, поскольку все больше военнослужащих ощущают преимущества электронных рапортов, которые не теряются и создаются быстро и без ошибок, в отличие от бумажных".

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Детали: Сообщается, что уже более 1 000 воинских частей ввели "Армия+", а в системе электронного обращения (СЕДО) обработано около 4 000 рапортов.

В Минобороны говорят, что каждый четвертый рапорт, который уже обработан через "Армия+", принадлежит десантно-штурмовым войскам, которые являются лидерами в этом процессе.

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Сейчас в "Армия+" есть 11 видов рапортов, которые разбиты на четыре категории (на отпуск, выдача направления, направление и на помощь). В ближайшее время в приложении появятся новые категории.

технологииВооруженные силы
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