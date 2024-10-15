Правоохоронці прозвітували про 3 схеми ухилення від мобілізації у Києві, Черкасах та на Закарпатті

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували три корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті. Повідомлено про підозру восьми особам.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, Нацполіція

Деталі: У Національній поліції повідомили про затримання віцекерівника столичного приватного коледжу та двох викладачів, які з січня 2024 року "задніми числами" оформлювали чоловіків призовного віку нібито на навчання в аспірантуру.

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Відтак військовозобов’язані отримували відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон.

Така "послуга" коштувала від 5 до 10 тисяч доларів з особи. Правоохоронці зафіксували більше 50 таких випадків.

Дослівно ОГП: "Під час обшуків у них (затриманих - ред.) вилучено готівку в національній та іноземній валюті еквівалентну понад 4,5 млн грн, чорнові записи, мобільні телефони та іншу техніку".

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Деталі: Організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, двом викладачам – нічний домашній арешт.

На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які за винагороду допомагали військовозобовʼязаним чоловікам отримати статус здобувача освіти шляхом їх формального вступу до іноземних та українських навчальних закладів. А працівник військової служби правопорядку забезпечував "студентам" відстрочки від мобілізації.

За даними Офісу генпрокурора, вартість цієї послуги становила близько 1500 євро з особи.

В СБУ повідомили, що після викриття цих фактів, Ужгородський РТЦК та СП скасував раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

Трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, на загальну суму понад 3 млн грн.

На Черкащині правоохоронці викрили лікаря-невропатолога та медсестру комунального медзакладу обласного центру, які пропонували військовозобов’язаним чоловікам виготовити підроблений консультативний висновок.

За версією Нацполіції, на підставі цього висновку ВЛК визнавала чоловіків обмежено придатними до військової служби.

Свої "послуги" зловмисники оцінили у 2 тисячі доларів.