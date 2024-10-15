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Правоохранители отчитались о 3 схемах уклонения от мобилизации в Киеве, Черкассах и на Закарпатье

"Украинская правда"Вторник, 15 октября 2024, 18:17
Правоохранители отчитались о 3 схемах уклонения от мобилизации в Киеве, Черкассах и на Закарпатье
Фото: Нацполиция

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали три коррупционные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве, Черкассах и на Закарпатье. Сообщено о подозрении восьми лицам.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, Нацполиция

Детали: В Национальной полиции сообщили о задержании вице-руководителя столичного частного колледжа и двух преподавателей, которые с января 2024 года "задними числами" оформляли мужчин призывного возраста якобы на обучение в аспирантуру. 

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Поэтому военнообязанные получали отсрочку от мобилизации и возможность выезда за границу.

Такая "услуга" стоила от 5 до 10 тысяч долларов с человека. Правоохранители зафиксировали более 50 таких случаев.

Дословно ОГП: "Во время обысков у них (задержанных - ред.) изъяты наличные в национальной и иностранной валюте эквивалентную более 4,5 млн грн, черновые записи, мобильные телефоны и другая техника".

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Детали: Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, двум преподавателям – ночной домашний арест.

На Закарпатье задержали ректора и проректора частного университета, которые за вознаграждение помогали военнообязанным мужчинам получить статус соискателя образования путем их формального поступления в иностранные и украинские учебные заведения. А сотрудник военной службы правопорядка обеспечивал "студентам" отсрочки от мобилизации. 

По данным Офиса генпрокурора, стоимость этой услуги составляла около 1500 евро с человека. 

В СБУ сообщили, что после разоблачения этих фактов, Ужгородский РТЦК и СП отменил ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схеме".

Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму более 3 млн грн.

На Черкащине правоохранители разоблачили врача-невропатолога и медсестру коммунального медучреждения областного центра, которые предлагали военнообязанным мужчинам изготовить поддельное консультативное заключение. 

По версии Нацполиции, на основании этого заключения военно-врачебная комиссия признавала мужчин ограниченно годными к военной службе.

Свои "услуги" злоумышленники оценили в 2 тысячи долларов. 

уклонистыкоррупция
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