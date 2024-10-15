Командувач Сухопутних військ ініціював розслідування через заяву про приниження бійців "Асгарду"

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк відреагував на повідомлення про погрози та приниження військових підрозділу "Асгард" з боку Олександра Дмітрієва на прізвисько "Тихоход" та ініціював проведення службового розслідування.

Джерело: Павлюк в Telegram, звернення бійців підрозділу "Асгард" в Instagram

Деталі: У зверненні 14 жовтня бійці повідомили, що Олександр Дмітрієв на прізвисько "Тихоход", який представляється радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, погрожує та принижує військових підрозділу та обіцяє їх "ламати через коліно".

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Бійці закликали командування втрутитись у ситуацію, а від Дмітрієва вимагають публічних вибачень.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Asgard (@ua_asgard)

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15 жовтня Павлюк повідомив, що ініціював розслідування, висновки якого пообіцяв оприлюднити.

Пряма мова Павлюка: "З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України.



Висновки і рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства".