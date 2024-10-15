Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Командувач Сухопутних військ ініціював розслідування через заяву про приниження бійців "Асгарду"

Тетяна ОлійникВівторок, 15 жовтня 2024, 19:16
Командувач Сухопутних військ ініціював розслідування через заяву про приниження бійців Асгарду
Олександр Павлюк. Фото: АрміяІнформ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк відреагував на повідомлення про погрози та приниження військових підрозділу "Асгард" з боку Олександра Дмітрієва на прізвисько "Тихоход" та ініціював проведення службового розслідування.

Джерело: Павлюк в Telegram, звернення бійців підрозділу "Асгард" в Instagram

Деталі: У зверненні 14 жовтня бійці повідомили, що Олександр Дмітрієв на прізвисько "Тихоход", який представляється радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, погрожує та принижує військових підрозділу та обіцяє їх "ламати через коліно".

Реклама:

Бійці закликали командування втрутитись у ситуацію, а від Дмітрієва вимагають публічних вибачень.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Asgard (@ua_asgard)

РЕКЛАМА:

15 жовтня Павлюк повідомив, що ініціював розслідування, висновки якого пообіцяв оприлюднити.

Пряма мова Павлюка: "З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України.

Висновки і рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства".

Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини

доповнено Дрони атакували також підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ 

відеоВ австралійському парламенті королю Британії Чарльзу кричали "Ти не мій король!"

ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  

Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині

Друзі заступника Кличка заволоділи низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві – Bihus.Info

Усі новини...
Збройні сили
За 2 місяці військові подали в застосунку "Армія+" 10 тисяч рапортів – Міноборони
Росіяни просунулися в Торецьку на Донеччині, у місті немає вцілілих районів – ОТУ "Луганськ"
У ЗСУ пояснили, як і чому Ляшко став комбатом
Останні новини
10:26
Іванішвілі: На Заході пропонували Грузії повоювати з Росією 3-4 дні і "піти в ліс"
10:24
У Британії ув’язнили жінку, яка поширювала інтимні фото колишньої коханки свого батька
10:03
Засновник партії влади Грузії за 4 дні до виборів повторив обіцянку заборонити опозицію
10:01
Ціни на нафту знизилися через уповільнення зростання попиту в Китаї
09:48
кіберспортNAVI зберегли лідерство, Monte втратили чимало позицій у рейтингу HLTV
09:45
Іванішвілі: Україну і Грузію не взяли у НАТО, щоб приберегти як "живу силу" для війни з РФ
09:31
фото450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримало керівницю МСЕК Миколаївщини
09:18
Глава МЗС Німеччини відчула полегшення після єврореферендуму в Молдові
09:10
Росіяни з дронів атакували зупинку в Херсоні і Харківщину: двоє постраждалих
09:07
Сили оборони збили 42 дрони з 60 запущених Росією  
Усі новини...
Реклама:
Реклама: