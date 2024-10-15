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Командующий Сухопутных войск инициировал расследование из-за заявления об унижении бойцов "Асгарда"

Татьяна ОлейникВторник, 15 октября 2024, 19:16
Командующий Сухопутных войск инициировал расследование из-за заявления об унижении бойцов Асгарда
Александр Павлюк. Фото: АрмияИнформ.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк отреагировал на сообщение об угрозах и унижениях военных подразделения "Асгард" со стороны Александра Дмитриева по прозвищу "Тихоход" и инициировал проведение служебного расследования.

Источник: Павлюк в Telegram, обращение бойцов подразделения "Асгард" в Instagram

Детали: В обращении 14 октября бойцы сообщили, что Александр Дмитриев по прозвищу "Тихоход", который представляется советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка, угрожает и унижает военных подразделения и обещает их "ломать через колено".

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Бойцы призвали командование вмешаться в ситуацию, а от Дмитриева требуют публичных извинений.

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Допис, поширений Asgard (@ua_asgard)

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15 октября Павлюк сообщил, что инициировал расследование, выводы которого пообещал обнародовать.

Прямая речь Павлюка: "С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событий, о которых сообщила группа "Asgard" на собственных ресурсах в социальных сетях, мной инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Выводы и решения будут публичными. Довожу до всех сторон, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства".

Вооруженные силы
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