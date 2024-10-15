Генштаб: Ворог 40 разів намагався прорвати оборону на Курахівському напрямку

Від початку доби 15 жовтня на фронті відбулось 164 боїв, з них 40 – на Курахівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 15 жовтня

Дослівно: "Російські загарбники завдали 42 авіаудари по території України, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, було задіяно 644 дрони-камікадзе та здійснено понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Стариці.

Куп’янський напрямок. Ворог проводив наступальні дії біля Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського.

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Краматорський напрямок: ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій біля Торецька, Дачного та Щербинівки.

Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку.

На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Роздольного та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили п’ять спроб окупантів атакувати позиції.