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Генштаб: Враг 40 раз пытался прорвать оборону на Кураховском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 15 октября 2024, 23:23
Генштаб: Враг 40 раз пытался прорвать оборону на Кураховском направлении
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 15 октября на фронте состоялось 164 боев, из них 40 – на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 15 октября

Дословно: "Российские захватчики нанесли 42 авиаудара по территории Украины, сбросив 84 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, было задействовано 644 дрона-камикадзе и осуществлено более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать наши позиции у Волчанска и Старицы.

Купянское направление. Враг проводил наступательные действия у Кучеровки, Новоосиново, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

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Краматорское направление: враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий у Торецка, Дачного и Щербиновки.

С начала этих суток противник 25 раз атаковал в районах Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Селидово и Крутого Яра, что на Покровском направлении.

На Кураховском направлении враг также совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Кременной Балки, Новодмитровки, Цукурино, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Антоновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны у Раздольного и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили пять попыток оккупантов атаковать позиции.

Генштаббоевые действиявойна
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