Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
Увечері 15 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА
Деталі: О 19:22 для Сумської і Харківської областей повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.
О 19:43 стало відомо про безпілотники в районі Сум та з півдня Сумщини на південно-західний напрямок на Полтавщину та дрони із заходу Харківщини курсом південно-західним на Полтавщину.
О 19:45 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Полтавської області.
О 19:50 про загрозу БпЛА повідомили для Чернігівської області.
О 20:34 військові попередили про:
- БпЛА на Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщині курсом південно-західним на Київську та Черкаську області;
- БпЛА на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину;
- загрозі застосування ударних БпЛА для Київської та Черкаської областей.
О 20:54 повідомили про:
- БпЛА на півдні Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину і Чернігівщину;
- БпЛА на Полтавщині курсом південним;
- БпЛА на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину;
- БпЛА в Київській та Черкаській області курсом південно-західним.
О 21:00 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській областях.
О 21:15 стало відомо про безпілотники на Полтавщині в районі Полтави та Кременчука, можлива робота ППО. Також про загрозу застосування ударних БпЛА на Кіровоградщині.
О 21:38 з'явилась загроза для Одеської області.
О 21:54 з'явилась інформація про:
- БпЛА на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщині курсом південно-західним;
- БпЛА в центрі Чернігівщини курсом південно-західним на Київщину;
- БпЛА на Одещині в районі Затоки та на підльоті до Одеси;
- БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.
О 21:51 Київська ОВА повідомила, що сили ППО працюють по БпЛА.
О 22:30 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Вінницької та Житомирської областей.
О 22:33 з'явилось оновлення щодо руху безпілотників:
- на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;
- на Полтавщині курсом південно-західним;
- на Чернігівщині курсом західним;
- на Київщині та Черкащині курсом південно-західним;
- на Одещині в напрямку Вінниччини;
- на Миколаївщині курсом на захід.
О 22:36 повітряну тривогу оголосили в Києві.
О 22:48 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ворожі БпЛА над Троєщиною. Можуть працювати сили ППО.
О 23:01 повідомили про ударні безпілотники:
- на півдні Сумщини - курсом на південь напрямок на Полтавщину;
- на Полтавщині - курсом південно-західним;
- на Чернігівщині - курсом західним;
- на Київщині - курсом південно-західним;
- на Вінниччині та Житомирщині - курсом західним;
- на Одещині - в напрямку Вінниччини;
- на Миколаївщині - курсом на північ, один з них перетинає межу Кіровоградської області;
- в районі Запоріжжя - в напрямку Дніпра.
О 23:41 стало відомо про:
- безпілотники на Сумщині курсом на південь напрямок на Полтавщину та Чернігівщину!
- безпілотники на Полтавщині курсом північ та на захід.
- безпілотники на Чернігівщині курсом південним на Полтавщину.
- безпілотники на Київщині курсом південно-західним.
- безпілотники на Вінниччині курсом західним.
- безпілотники на Дніпропетровщині в напрямку півночі.
- безпілотники на Миколаївщині один курсом на захід, інший на південь.
О 00.01 Повітряні сили зробили оновлення щодо "Шахедів":
- БпЛА на Дніпропетровщині! Курсом на північ.
- БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.
- БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.
- "Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва.
- БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.
- БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.
О 00:12 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Чернівецькій області.
О 00.20 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Хмельницькій області.
О 00.36 загроза ударних БпЛА виникла у Тернопільській області.
О 1:01 військові оновили напрямки руху безпілотників:
- "Шахеди"на Сумщині, курсом на південь, напрямок на Полтавщину.
- "Шахеди"на Полтавщині, курсом південь та на захід.
- "Шахеди"на Чернігівщині, курсом південно-західним.
- "Шахеди"на Житомирщині, курсом західним, один в районі Житомира.
- "Шахеди"на Вінниччині та Тернопільщині, курсом західним.
- "Шахеди"на Одещині, курсом західним на Вінниччину.
- "Шахеди" на Черкащині в південно-західному напрямку.
- "Шахеди" на Кіровоградщині в південно-західному напрямку.
О 1:03 виникла загроза застосування ударних БпЛА в Івано-Франківській області.
О 1.46 Повітряні сили оновили напрямки руху безпілотників:
- "Шахеди"на Сумщині курсом на південь, напрямок на Полтавщину.
- "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
- "Шахеди"на півночі Харківщини курсом північ.
- "Шахеди"на Житомирщині курсом західним.
- "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом західним.
- "Шахеди"на Черкащині курсом західним.
- "Шахеди" на Київщині в південно-західному напрямку.
- "Шахеди" на Хмельниччині в західному напрямку.
О 2.06 у ПС повідомили:
- "Шахеди"на Миколаївщині, курсом на південь.
- "Шахеди"на Тернопільщині, курсом північно-західним.
- "Шахеди"на Кіровоградщині, курсом на захід.
- "Шахеди"на Хмельниччині курсом західним.
- "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом на південь.
- "Шахеди"на Київщині курсом Білу Церкву.
О 2.08 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Херсонській області.
О 2.12 повітряники повідомили про "Шахеди"на
- Тернопільщині, в районі Тернополя,
- Полтавщині, в районі Кременчука,
- в районі Сум.
Можлива робота ППО, людей просять перебувати в укриттях!
О 4:57 у ПС повідомили:
- "Шахеди" на Київщині курсом на захід.
- "Шахеди" зосереджені в центрі Полтавщини, декілька в районі Лубни, біля Кременчука курсом південно-західним.
- "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на захід.
- "Шахеди" на півдні Черкащини південно-західним курсом.
- "Шахеди"на півночі Вінниччини північним курсом на Житомирщину.
- "Шахеди" на Сумщині в районі Ромни курсом на схід.
О 6:31 військові повідомили про "Шахеди"на Київщині, курсом на Київ.
- "Шахеди" на півдні Черкащини, біля Черкас, на межі Кіровоградської області та на півночі курсом на захід.
- "Шахеди"на Кіровоградщині, курсом на Кропивницький.
- "Шахеди"на Полтавщині в районі Лубн та ще один курсом на Полтаву.
- "Шахеди"в центрі Житомирщини курсом на схід.