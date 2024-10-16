Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну

Увечері 15 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА

Деталі: О 19:22 для Сумської і Харківської областей повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

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О 19:43 стало відомо про безпілотники в районі Сум та з півдня Сумщини на південно-західний напрямок на Полтавщину та дрони із заходу Харківщини курсом південно-західним на Полтавщину.

О 19:45 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Полтавської області.

О 19:50 про загрозу БпЛА повідомили для Чернігівської області.

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О 20:34 військові попередили про:

БпЛА на Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;

БпЛА на Полтавщині курсом південно-західним на Київську та Черкаську області;

БпЛА на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину;

загрозі застосування ударних БпЛА для Київської та Черкаської областей.

О 20:54 повідомили про:

БпЛА на півдні Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину і Чернігівщину;

БпЛА на Полтавщині курсом південним;

БпЛА на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину;

БпЛА в Київській та Черкаській області курсом південно-західним.

О 21:00 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській областях.

О 21:15 стало відомо про безпілотники на Полтавщині в районі Полтави та Кременчука, можлива робота ППО. Також про загрозу застосування ударних БпЛА на Кіровоградщині.

О 21:38 з'явилась загроза для Одеської області.

О 21:54 з'явилась інформація про:

БпЛА на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;

БпЛА на Полтавщині курсом південно-західним;

БпЛА в центрі Чернігівщини курсом південно-західним на Київщину;

БпЛА на Одещині в районі Затоки та на підльоті до Одеси;

БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.

О 21:51 Київська ОВА повідомила, що сили ППО працюють по БпЛА.

О 22:30 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Вінницької та Житомирської областей.

О 22:33 з'явилось оновлення щодо руху безпілотників:

на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;

на Полтавщині курсом південно-західним;

на Чернігівщині курсом західним;

на Київщині та Черкащині курсом південно-західним;

на Одещині в напрямку Вінниччини;

на Миколаївщині курсом на захід.

О 22:36 повітряну тривогу оголосили в Києві.

О 22:48 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ворожі БпЛА над Троєщиною. Можуть працювати сили ППО.

О 23:01 повідомили про ударні безпілотники:

на півдні Сумщини - курсом на південь напрямок на Полтавщину;

на Полтавщині - курсом південно-західним;

на Чернігівщині - курсом західним;

на Київщині - курсом південно-західним;

на Вінниччині та Житомирщині - курсом західним;

на Одещині - в напрямку Вінниччини;

на Миколаївщині - курсом на північ, один з них перетинає межу Кіровоградської області;

в районі Запоріжжя - в напрямку Дніпра.





О 23:41 стало відомо про:

безпілотники на Сумщині курсом на південь напрямок на Полтавщину та Чернігівщину!

безпілотники на Полтавщині курсом північ та на захід.

безпілотники на Чернігівщині курсом південним на Полтавщину.

безпілотники на Київщині курсом південно-західним.

безпілотники на Вінниччині курсом західним.

безпілотники на Дніпропетровщині в напрямку півночі.

безпілотники на Миколаївщині один курсом на захід, інший на південь.

О 00.01 Повітряні сили зробили оновлення щодо "Шахедів":

БпЛА на Дніпропетровщині! Курсом на північ.

БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.

БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.

"Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва.

БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.

О 00:12 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Чернівецькій області.

Мапа alerts.in.ua

О 00.20 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Хмельницькій області.

О 00.36 загроза ударних БпЛА виникла у Тернопільській області.

О 1:01 військові оновили напрямки руху безпілотників:

"Шахеди"на Сумщині, курсом на південь, напрямок на Полтавщину.

"Шахеди"на Полтавщині, курсом південь та на захід.

"Шахеди"на Чернігівщині, курсом південно-західним.

"Шахеди"на Житомирщині, курсом західним, один в районі Житомира.

"Шахеди"на Вінниччині та Тернопільщині, курсом західним.

"Шахеди"на Одещині, курсом західним на Вінниччину.

"Шахеди" на Черкащині в південно-західному напрямку.

"Шахеди" на Кіровоградщині в південно-західному напрямку.

О 1:03 виникла загроза застосування ударних БпЛА в Івано-Франківській області.

О 1.46 Повітряні сили оновили напрямки руху безпілотників:

"Шахеди"на Сумщині курсом на південь, напрямок на Полтавщину.

"Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.

"Шахеди"на півночі Харківщини курсом північ.

"Шахеди"на Житомирщині курсом західним.

"Шахеди"на Дніпропетровщині курсом західним.

"Шахеди"на Черкащині курсом західним.

"Шахеди" на Київщині в південно-західному напрямку.

"Шахеди" на Хмельниччині в західному напрямку.

О 2.06 у ПС повідомили:

"Шахеди"на Миколаївщині, курсом на південь.

"Шахеди"на Тернопільщині, курсом північно-західним.

"Шахеди"на Кіровоградщині, курсом на захід.

"Шахеди"на Хмельниччині курсом західним.

"Шахеди"на Дніпропетровщині курсом на південь.

"Шахеди"на Київщині курсом Білу Церкву.

О 2.08 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Херсонській області.

О 2.12 повітряники повідомили про "Шахеди"на

Тернопільщині, в районі Тернополя,

Полтавщині, в районі Кременчука,

в районі Сум.

Можлива робота ППО, людей просять перебувати в укриттях!

О 4:57 у ПС повідомили:

"Шахеди" на Київщині курсом на захід.

"Шахеди" зосереджені в центрі Полтавщини, декілька в районі Лубни, біля Кременчука курсом південно-західним.

"Шахеди"на Кіровоградщині курсом на захід.

"Шахеди" на півдні Черкащини південно-західним курсом.

"Шахеди"на півночі Вінниччини північним курсом на Житомирщину.

"Шахеди" на Сумщині в районі Ромни курсом на схід.

О 6:31 військові повідомили про "Шахеди"на Київщині, курсом на Київ.