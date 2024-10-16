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Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСереда, 16 жовтня 2024, 05:53
Росіяни запустили кілька груп ударних БпЛА в Україну
Фото - Getty Images

Увечері 15 жовтня російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА

Деталі: О 19:22 для Сумської і Харківської областей повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

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О 19:43 стало відомо про безпілотники в районі Сум та з півдня Сумщини на південно-західний напрямок на Полтавщину та дрони із заходу Харківщини курсом південно-західним на Полтавщину.

О 19:45 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Полтавської області.

О 19:50 про загрозу БпЛА повідомили для Чернігівської області.

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О 20:34 військові попередили про:

  • БпЛА на Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщині курсом південно-західним на Київську та Черкаську області;
  • БпЛА на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину;
  • загрозі застосування ударних БпЛА для Київської та Черкаської областей.

О 20:54 повідомили про:

  • БпЛА на півдні Сумщині курсом південно-західним напрямок на Полтавщину і Чернігівщину;
  • БпЛА на Полтавщині курсом південним;
  • БпЛА на Чернігівщині курсом південно-західним на Київщину;
  • БпЛА в Київській та Черкаській області курсом південно-західним.

О 21:00 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській областях.

О 21:15 стало відомо про безпілотники на Полтавщині в районі Полтави та Кременчука, можлива робота ППО. Також про загрозу застосування ударних БпЛА на Кіровоградщині.

О 21:38 з'явилась загроза для Одеської області.

О 21:54 з'явилась інформація про: 

  • БпЛА на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщині курсом південно-західним;
  • БпЛА в центрі Чернігівщини курсом південно-західним на Київщину;
  • БпЛА на Одещині в районі Затоки та на підльоті до Одеси;
  • БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.

О 21:51 Київська ОВА повідомила, що сили ППО працюють по БпЛА.

О 22:30 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Вінницької та Житомирської областей.

О 22:33 з'явилось оновлення щодо руху безпілотників: 

  • на півдні Сумщини курсом південно-західним напрямок на Полтавщину;
  • на Полтавщині курсом південно-західним;
  • на Чернігівщині курсом західним;
  • на Київщині та Черкащині курсом південно-західним;
  • на Одещині в напрямку Вінниччини;
  • на Миколаївщині курсом на захід.

О 22:36 повітряну тривогу оголосили в Києві.

О 22:48 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ворожі БпЛА над Троєщиною. Можуть працювати сили ППО.

О 23:01 повідомили про ударні безпілотники:

  • на півдні Сумщини - курсом на південь напрямок на Полтавщину;
  • на Полтавщині - курсом південно-західним;
  • на Чернігівщині - курсом західним;
  • на Київщині - курсом південно-західним;
  • на Вінниччині та Житомирщині - курсом західним;
  • на Одещині - в напрямку Вінниччини;
  • на Миколаївщині - курсом на північ, один з них перетинає межу Кіровоградської області;
  • в районі Запоріжжя - в напрямку Дніпра.

О 23:41 стало відомо про: 

  • безпілотники на Сумщині курсом на південь напрямок на Полтавщину та Чернігівщину!
  • безпілотники на Полтавщині курсом північ та на захід.
  • безпілотники на Чернігівщині курсом південним на Полтавщину.
  • безпілотники на Київщині курсом південно-західним.
  • безпілотники на Вінниччині курсом західним.
  • безпілотники на Дніпропетровщині в напрямку півночі.
  • безпілотники на Миколаївщині один курсом на захід, інший на південь.

О 00.01 Повітряні сили зробили оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на Дніпропетровщині! Курсом на північ.
  • БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.
  • БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.
  • "Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва.
  • БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.

О 00:12 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Чернівецькій області.

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О 00.20 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Хмельницькій області.

О 00.36 загроза ударних БпЛА виникла у Тернопільській області.

О 1:01 військові оновили напрямки руху безпілотників:

  • "Шахеди"на Сумщині, курсом на південь, напрямок на  Полтавщину.
  • "Шахеди"на Полтавщині, курсом південь та на захід.
  • "Шахеди"на Чернігівщині, курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на Житомирщині, курсом західним, один в районі Житомира.
  • "Шахеди"на Вінниччині та Тернопільщині, курсом західним.
  • "Шахеди"на Одещині, курсом західним на Вінниччину.
  • "Шахеди" на Черкащині в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди" на Кіровоградщині в південно-західному напрямку.

О 1:03 виникла загроза застосування ударних БпЛА в Івано-Франківській області. 

О 1.46 Повітряні сили оновили напрямки руху безпілотників:

  • "Шахеди"на Сумщині курсом на південь, напрямок на  Полтавщину.
  • "Шахеди"на Полтавщині курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на півночі Харківщини курсом північ.
  • "Шахеди"на Житомирщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом західним.
  • "Шахеди"на Черкащині курсом західним.
  • "Шахеди" на Київщині в південно-західному напрямку.
  • "Шахеди" на Хмельниччині в західному напрямку.

О 2.06 у ПС повідомили:

  • "Шахеди"на Миколаївщині, курсом на південь.
  • "Шахеди"на Тернопільщині, курсом північно-західним.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині, курсом на захід.
  • "Шахеди"на Хмельниччині курсом західним.
  • "Шахеди"на Дніпропетровщині курсом на південь.
  • "Шахеди"на Київщині курсом Білу Церкву.

О 2.08 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Херсонській області.

О 2.12 повітряники повідомили про "Шахеди"на

  • Тернопільщині, в районі Тернополя, 
  • Полтавщині, в районі Кременчука, 
  • в районі Сум.

Можлива робота ППО, людей просять перебувати в укриттях!

О 4:57 у ПС повідомили:

  • "Шахеди" на Київщині курсом на захід.
  • "Шахеди" зосереджені в центрі Полтавщини, декілька в районі Лубни, біля Кременчука курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині курсом на захід.
  • "Шахеди" на півдні Черкащини південно-західним курсом.
  • "Шахеди"на півночі Вінниччини північним курсом на Житомирщину.
  • "Шахеди" на Сумщині в районі Ромни курсом на схід.

О 6:31 військові повідомили про "Шахеди"на Київщині, курсом на Київ.

  • "Шахеди" на півдні Черкащини, біля Черкас, на межі Кіровоградської області та на півночі курсом на захід.
  • "Шахеди"на Кіровоградщині, курсом на Кропивницький.
  • "Шахеди"на Полтавщині в районі Лубн та ще один курсом на Полтаву.
  • "Шахеди"в центрі Житомирщини курсом на схід.

повітряна тривогабезпілотникивійна
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