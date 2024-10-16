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Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 16 октября 2024, 05:53
Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА в Украину
Фото - Getty Images

Вечером 15 октября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА

Детали: В 19:22 для Сумской и Харьковской областей сообщили об угрозе применения ударных БпЛА.

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В 19:43 стало известно о беспилотниках в районе Сум и с юга Сумщины на юго-западное направление на Полтавщину и дроны с запада Харьковщины курсом юго-западным на Полтавщину.

В 19:45 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Полтавской области.

В 19:50 об угрозе БпЛА сообщили для Черниговской области.

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В 20:34 военные предупредили о:

  • БпЛА на Сумщине курсом юго-западным направление на Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщине курсом юго-западным на Киевскую и Черкасскую области;
  • БпЛА на Черниговщине курсом юго-западным курсом на Киевскую область;
  • угрозе применения ударных БпЛА для Киевской и Черкасской областей.

В 20:54 сообщили о:

  • БпЛА на юге Сумщины курсом юго-западным направление на Полтавщину и Черниговщину;
  • БпЛА на Полтавщине курсом южным;
  • БпЛА на Черниговщине курсом юго-западным на Киевщину;
  • БпЛА в Киевской и Черкасской области курсом юго-западным.

В 21:00 сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.

В 21:15 стало известно о беспилотниках на Полтавщине в районе Полтавы и Кременчуга, возможна работа ПВО. Также об угрозе применения ударных БпЛА на Кировоградщине.

В 21:38 появилась угроза для Одесской области.

В 21:54 появилась информация о:

  • БпЛА на юге Сумщины курсом юго-западным направление на Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщине курсом юго-западным направлением на Полтавщину;
  • БпЛА в центре Черниговщины курсом юго-западным на Киевщину;
  • БпЛА в Одесской области в районе Затоки и на подлете к Одессе;
  • БпЛА на Николаевщине курсом на запад.

В 21:51 Киевская ОВА сообщила, что силы ПВО работают по БпЛА.

В 22:33 появилось обновление о движении беспилотников:

  • на юге Сумщины курсом юго-западным направление на Полтавщину;
  • на Полтавщине курсом юго-западным;
  • на Черниговщине курсом западным;
  • в Киевской и Черкасской областях курсом юго-западным;
  • в Одесской области в направлении Винницкой области;
  • на Николаевщине курсом на запад.

В 22:36 воздушную тревогу объявили в Киеве.

В 22:48 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о вражеских БпЛА над Троещиной. Могут работать силы ПВО.

В 23:01 сообщили об ударных беспилотниках:

  • на юге Сумщины - курсом на юг, направление на Полтавщину;
  • на Полтавщине - курсом юго-западным;
  • на Черниговщине - курсом западным;
  • на Киевщине - курсом юго-западным;
  • в Винницкой и Житомирской областях - курсом западным;
  • в Одесской области - в направлении Винницкой области;
  • на Николаевщине - курсом на север, один из них пересекает границу Кировоградской области;
  • в районе Запорожья - в направлении Днепра.

В 23:41 стало известно о:

  • беспилотниках на Сумщине курсом на юг направление на Полтавщину и Черниговщину!
  • беспилотниках на Полтавщине курсом север и на запад.
  • беспилотниках на Черниговщине курсом южным на Полтавщину.
  • беспилотниках на Киевщине курсом юго-западным.
  • беспилотниках в Винницкой области курсом западным.
  • беспилотниках на Днепропетровщине в направлении севера.
  • беспилотниках на Николаевщине один курсом на запад, другой на юг.

В 00.01 Воздушные силы сделали обновление по "Шахедам":

  • БпЛА на Днепропетровщине! Курсом на север.
  • БпЛА в Николаевской и Одесской областях. Курс - западный.
  • БПЛА в Винницкой области. Движение в направлении Хмельницкой области.
  • "Шахеды" на Киевщине. курсом: один на юг, один на запад на Житомирщину, один в направлении Киева.
  • БпЛА на Сумщине. Курс юго-западный.
  • БпЛА на Полтавщине. Движение в направлении юга.

В 00:12 угроза применения ударных БпЛА возникла в Черновицкой области.

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В 00.20 угроза применения ударных БпЛА возникла в Хмельницкой области.

В 00:36 угроза ударных БпЛА возникла в Тернопольской области.

В 1:01 военные обновили направления движения беспилотников:

  • "Шахеды" на Сумщине, курсом на юг, направление на Полтавщину.
  • "Шахеды" на Полтавщине, курсом юг и на запад.
  • "Шахеды" на Черниговщине, курсом юго-западным.
  • "Шахматы" на Житомирщине, курсом западным, один в районе Житомира.
  • "Шахматы" в Винницкой и Тернопольской областях, курсом западным.
  • "Шахматы" в Одесской области, курсом западным на Виннитчину.
  • "Шахматы" в Черкасской области в юго-западном направлении.
  • "Шахеды" на Кировоградщине в юго-западном направлении.

В 1:03 возникла угроза применения ударных БпЛА в Ивано-Франковской области. 

В 1.46 Воздушные силы обновили направления движения беспилотников:

  • "Шахеды" на Сумщине курсом на юг, направление на Полтавщину.
  • "Шахеды" на Полтавщине курсом юго-западным.
  • "Шахеды" на севере Харьковщины курсом север.
  • "Шахматы" на Житомирщине курсом западным.
  • "Шахматы" на Днепропетровщине курсом западным.
  • "Шахматы" на Черкасщине курсом западным.
  • "Шахматы" на Киевщине в юго-западном направлении.
  • "Шахматы" в Хмельницкой области в западном направлении.

В 2.06 в ПС сообщили:

  • "Шахеды" на Николаевщине, курсом на юг.
  • "Шахеды" на Тернопольщине, курсом северо-западным.
  • "Шахеды" на Кировоградщине, курсом на запад.
  • "Шахеды" на Хмельнитчине курсом западным.
  • "Шахматы" на Днепропетровщине курсом на юг.
  • "Шахеды" на Киевщине курсом на Белую Церковь.

В 2.08 угроза применения ударных БпЛА возникла в Херсонской области.

В 2.12 воздушники сообщили о "Шахедах" на

  • Тернопольской области, в районе Тернополя, 
  • Полтавской области, в районе Кременчуга, 
  • в районе Сум.

Возможна работа ПВО, людей просят находиться в укрытиях!

В 4:57 в ПС сообщили:

  • "Шахеды" в Киевской области курсом на запад.
  • "Шахеды" сосредоточены в центре Полтавщины, несколько в районе Лубн, возле Кременчуга курсом юго-западным.
  • "Шахеды" в Кировоградской области курсом на запад.
  • "Шахеды" на юге Черкасской области юго-западным курсом.
  • "Шахеды" на севере Винницкой области северным курсом на Житомирщину.
  • "Шахеды" в Сумской области в районе Ромн курсом на восток.

В 6:31 военные сообщили о "Шахедах" на Киевщине, курсом на Киев.

  • "Шахеды" на юге Черкасской области, возле Черкасс, на границе Кировоградской области и на севере курсом на запад.
  • "Шахеды" на Кировоградщине, курсом на Кропивницкий.
  • "Шахеды" на Полтавщине в районе Лубн и еще один курсом на Полтаву.
  • "Шахеды" в центре Житомирщины курсом на восток.

воздушная тревогабеспилотникивойна
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