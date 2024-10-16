DefenseNews: Військові США організували віртуальну ремонтну місію в Україні

США організували віртуальну ремонтну місію у армії, яка допомагає підтримувати військове обладнання в Україні в робочому стані якомога довше і якомога ближче до лінії фронту.

Джерело: DefenseNews

Деталі: Як йдеться у статті, коли підрозділи на передовій бачать проблему зі своїм обладнанням, надсилають нотатки в додатку для безпечного обміну повідомленнями Signal перекладачам, які передають їх американським військовим. Потім, з однієї з семи станцій у Польщі, американські військові планують відеодзвінки з українцями, щоб допомогти їм відремонтувати зброю.

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У майстерні є техніка від гаубиць до танків, а ремонт може тривати від кількох годин до кількох тижнів. Солдати, які допомагають у ремонті, кажуть, що ця робота допомагає Україні підтримувати свою зброю в робочому стані, а США навчають, як ремонтувати її "на льоту".

"Це просунуті можливості. Вони здатні полагодити техніку просто за допомогою телефонної підтримки", - сказав підполковник Ніколас Говін, член 16-ї бригади забезпечення Сухопутних військ США, під час відеодзвінка з Польщі на одній з семи станцій, де вони допомагають усувати такі проблеми.

Намети бригади виглядають як невеликі склади, заповнені тим самим обладнанням, з яким українці працюють на передовій. З червня цього року 16-та бригада забезпечення експлуатує ці об'єкти в рамках Дистанційного центру технічного обслуговування та розподілу - Україна, або RDC-U.

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Як пише DN, команда в Польщі користується технічними посібниками та експериментує з власним обладнанням, намагаючись відтворити ту саму проблему, з якою стикаються солдати на передовій. Так вони можуть розгледіти корінь проблеми.

Іноді ці проблеми виходять за рамки технічних можливостей армії. У таких випадках 16-й батальйон покладається на команду з 276 підрядників з компаній, які виробляють техніку, що використовується українцями на передовій. Під час одного дзвінка з Польщі два інженери з британського оборонного гіганта BAE Systems обговорювали ремонт гаубиці M777 - системи, над якою вони працювали 20 років.

Інженери проводять багато часу, пишучи або знімаючи те, що вони називають "білими книгами", - покажчик відеороликів та технічних документів, перекладених українською мовою, які потім передають солдатам на фронті. У разі виникнення більш тривалих проблем, армійці проводитимуть зустрічі зі своїми колегами, щоб вирішити це питання.

Українські військові з різним успіхом навчаються ремонтувати західне озброєння.

Як йдеться у статті, з гаубичними батареями вони впоралися краще, ніж з 30 танками "Абрамс", подарованими Америкою. Армія США намагається більш ретельно навчати українців ремонту, який виходить за рамки звичайного обслуговування, наприклад, поломка гусениці або башти, а не заміна масла.

Коли з'являються більш серйозні проблеми, танки мають повернутися назад до рук США через кордон.