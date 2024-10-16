DefenseNews: Военные США организовали виртуальную ремонтную миссию в Украине

США организовали виртуальную ремонтную миссию в армии, которая помогает поддерживать военное оборудование в Украине в рабочем состоянии как можно дольше и как можно ближе к линии фронта.

Источник: DefenseNews

Детали: Как говорится в статье, когда подразделения на передовой видят проблему со своим оборудованием, присылают заметки в приложении для безопасного обмена сообщениями Signal переводчикам, которые передают их американским военным. Затем, с одной из семи станций в Польше, американские военные планируют видеозвонки с украинцами, чтобы помочь им отремонтировать оружие.

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В мастерской есть техника от гаубиц до танков, а ремонт может длиться от нескольких часов до нескольких недель. Солдаты, которые помогают в ремонте, говорят, что эта работа помогает Украине поддерживать свое оружие в рабочем состоянии, а США учат, как ремонтировать его "на лету".

"Это продвинутые возможности. Они способны починить технику просто с помощью телефонной поддержки", - сказал подполковник Николас Говин, член 16-й бригады обеспечения Сухопутных войск США, во время видеозвонка из Польши на одной из семи станций, где они помогают устранять такие проблемы.

Палатки бригады выглядят как небольшие склады, заполненные тем же оборудованием, с которым украинцы работают на передовой. С июня этого года 16-я бригада обеспечения эксплуатирует эти объекты в рамках Дистанционного центра технического обслуживания и распределения - Украина, или RDC-U.

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Как пишет DN, команда в Польше пользуется техническими пособиями и экспериментирует с собственным оборудованием, пытаясь воспроизвести ту же проблему, с которой сталкиваются солдаты на передовой. Так они могут разглядеть корень проблемы.

Иногда эти проблемы выходят за рамки технических возможностей армии. В таких случаях 16-й батальон полагается на команду из 276 подрядчиков из компаний, которые производят технику, используемую украинцами на передовой. Во время одного звонка из Польши два инженера из британского оборонного гиганта BAE Systems обсуждали ремонт гаубицы M777 - системы, над которой они работали 20 лет.

Инженеры проводят много времени, пишут или снимают то, что они называют "белыми книгами", - указатель видеороликов и технических документов, переведенных на украинский язык, которые затем передают солдатам на фронте. В случае возникновения более длительных проблем, армейцы будут проводить встречи со своими коллегами, чтобы решить этот вопрос.

Украинские военные с разным успехом учатся ремонтировать западное вооружение.

Как говорится в статье, с гаубичными батареями они справились лучше, чем с 30 танками "Абрамс", подаренными Америкой. Армия США старается более тщательно обучать украинцев ремонту, который выходит за рамки обычного обслуживания, например, поломка гусеницы или башни, а не замена масла.

Когда появляются более серьезные проблемы, танки должны вернуться обратно в руки США через границу.