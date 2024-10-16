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США обмежать військову допомогу Ізраїлю, якщо не покращиться гуманітарна ситуація в Газі

Олена ІвашківСереда, 16 жовтня 2024, 01:57
США обмежать військову допомогу Ізраїлю, якщо не покращиться гуманітарна ситуація в Газі
Діти у черзі за їжею в Секторі Гази, фото: Getty Images

Сполучені Штати заявили Ізраїлю, що впродовж наступного місяця він повинен вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі або зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги, заявили американські офіційні особи.

Джерело: Reuters

Деталі: Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін в неділю написали ізраїльським офіційним особам листа з вимогою вжити конкретних заходів для вирішення ситуації, що погіршується в палестинському анклаві на тлі відновлення ізраїльського наступу на півночі Гази, повідомили у вівторок американські офіційні особи.

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Якщо цього не буде зроблено, це може вплинути на політику США, йдеться в листі, про який вперше повідомив ізраїльський телеканал News 12.

"Ми особливо стурбовані тим, що останні дії ізраїльського уряду ... сприяють прискореному погіршенню умов в Газі", - йдеться в копії листа, опублікованій репортером Axios на X.

У листі згадуються обмеження, введені Ізраїлем, в тому числі на комерційний імпорт, заборона більшості гуманітарних перевезень між північною і південною частинами Гази, а також "обтяжливі і надмірні" обмеження на товари, які можуть потрапити в Газу.

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Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що цей лист "не є погрозою", але вкотре наголосив на нагальній необхідності збільшення гуманітарної допомоги в Газі.

"Нам здається, що вони (ізраїльтяни) сприймають це серйозно", - сказав Кірбі про лист, не уточнюючи деталей.

Ізраїльський чиновник у Вашингтоні повідомив, що лист був отриманий і зараз розглядається. "Ізраїль серйозно ставиться до цього питання і має намір обговорити з нашими американськими колегами проблеми, порушені в цьому листі", - сказав чиновник.

Цей лист є найчіткішим ультиматумом уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з моменту початку конфлікту в Газі, що відкриває перспективу зміни в підтримці Ізраїлю з боку Вашингтона.

У листі викладені конкретні кроки, які Ізраїль повинен здійснити протягом 30 днів, включаючи дозвіл на в'їзд до Гази щонайменше 350 вантажівок на день, встановлення пауз у бойових діях для доставки допомоги і скасування наказів про евакуацію палестинського цивільного населення, коли в цьому немає оперативної необхідності.

Сектор Гази
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