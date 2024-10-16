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США ограничат военную помощь Израилю, если не улучшится гуманитарная ситуация в Газе

Алена ИвашкивСреда, 16 октября 2024, 01:57
США ограничат военную помощь Израилю, если не улучшится гуманитарная ситуация в Газе
Дети в очереди за едой в секторе Газа, фото: Getty Images

Соединенные Штаты заявили Израилю, что в течение следующего месяца он должен принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Газе или столкнуться с возможными ограничениями американской военной помощи, заявили американские официальные лица.

Источник: Reuters

Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье написали израильским официальным лицам письмо с требованием принять конкретные меры для разрешения ухудшающейся ситуации в палестинском анклаве на фоне возобновления израильского наступления на севере Газы, сообщили во вторник американские официальные лица.

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Если этого не будет сделано, это может повлиять на политику США, говорится в письме, о котором впервые сообщил израильский телеканал News 12.

"Мы особенно обеспокоены тем, что последние действия израильского правительства ... способствуют ускоренному ухудшению условий в Газе", - говорится в копии письма, опубликованной репортером Axios на X.

В письме упоминаются ограничения, введенные Израилем, в том числе на коммерческий импорт, запрет большинства гуманитарных перевозок между северной и южной частями Газы, а также "обременительные и чрезмерные" ограничения на товары, которые могут попасть в Газу.

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Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что это письмо "не является угрозой", но в очередной раз подчеркнул насущную необходимость увеличения гуманитарной помощи в Газе.

"Нам кажется, что они (израильтяне) воспринимают это серьезно", - сказал Кирби о письме, не уточняя деталей.

Израильский чиновник в Вашингтоне сообщил, что письмо было получено и сейчас рассматривается. "Израиль серьезно относится к этому вопросу и намерен обсудить с нашими американскими коллегами проблемы, затронутые в этом письме", - сказал чиновник.

Это письмо является самым четким ультиматумом правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху с момента начала конфликта в Газе, что открывает перспективу изменения в поддержке Израиля со стороны Вашингтона.

В письме изложены конкретные шаги, которые Израиль должен осуществить в течение 30 дней, включая разрешение на въезд в Газу не менее 350 грузовиков в день, установление пауз в боевых действиях для доставки помощи и отмену приказов об эвакуации палестинского гражданского населения, когда в этом нет оперативной необходимости.

Сектор Газа
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