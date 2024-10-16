ЦАХАЛ повідомив, що завдав 140 ударів по об’єктах "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що продовжує операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану, а також, що військові ліквідували командувача силами безпілотників ХАМАСу на півночі Сектора Гази.

Джерело: Армія оборони ізраїлю у Telegram

Дослівно ЦАХАЛ: "98-а дивізія продовжує вести обмежену, локалізовану і цілеспрямовану оперативну діяльність на півдні Лівану проти терористичних об'єктів "Хезболли" і терористичної інфраструктури в цьому районі. За минулу добу під час перестрілок та авіаударів було знищено десятки терористів. Війська виявили велику кількість зброї, в тому числі ракетні, мінометні та протитанкові ракетні установки, націлені на населені пункти на півночі Ізраїлю, а також гранати і додаткове військове спорядження".

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Деталі: Повідомляється, що з повітря було завдано понад 140 ударів по об'єктах "Хезболли", включаючи склади зброї, пускові установки, націлені на ізраїльську територію, терористичну інфраструктуру і терористичні осередки.

"У Газі ЦАХАЛ ліквідував терориста Махмуда аль-Мабхуха, командувача силами безпілотних літальних апаратів ХАМАС на півночі Сектора Гази. Терорист спрямовував удари БПЛА на ізраїльську територію і війська ЦАХАЛу", – повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

Також зазначається, що у районі Джабалії за минулу добу ізраїльські війська ліквідували понад 50 терористів в результаті ближніх зіткнень і повітряних ударів. А в районі Рафаха за допомогою безпілотників ліквідували озброєний терористичний осередок, який планував напад на війська ЦАХАЛу.