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ЦАХАЛ сообщил, что нанес 140 ударов по объектам "Хезболлы"

Ирина БалачукСреда, 16 октября 2024, 07:24
ЦАХАЛ сообщил, что нанес 140 ударов по объектам Хезболлы
Израильские военные. Фото с idf.il

Армия обороны Израиля сообщает, что продолжает операцию против "Хезболлы" на юге Ливана, а также, что военные ликвидировали командующего силами беспилотников ХАМАСа на севере Сектора Газы.

Источник: Армия обороны Израиля в Telegram

Дословно ЦАХАЛ: "98-я дивизия продолжает вести ограниченную, локализованную и целенаправленную оперативную деятельность на юге Ливана против террористических объектов "Хезболлы" и террористической инфраструктуры в этом районе. За прошедшие сутки в ходе перестрелок и авиаударов были уничтожены десятки террористов. Войска обнаружили большое количество оружия, в том числе ракетные, минометные и противотанковые ракетные установки, нацеленные на населенные пункты на севере Израиля, а также гранаты и дополнительное военное снаряжение".

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Детали: Сообщается, что с воздуха было нанесено более 140 ударов по объектам "Хезболлы", включая склады оружия, пусковые установки, нацеленные на израильскую территорию, террористическую инфраструктуру и террористические ячейки.

"В Газе ЦАХАЛ ликвидировал террориста Махмуда аль-Мабхуха, командующего силами беспилотных летательных аппаратов ХАМАС на севере Сектора Газа. Террорист направлял удары БПЛА на израильскую территорию и войска ЦАХАЛа", – сообщает Армия обороны Израиля.

Также отмечается, что в районе Джабалии за минувшие сутки израильские войска ликвидировали более 50 террористов в результате ближних столкновений и воздушных ударов. А в районе Рафаха с помощью беспилотников ликвидировали вооруженную террористическую ячейку, которая планировала нападение на войска ЦАХАЛа.

ИзраильСектор ГазаЛиван
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