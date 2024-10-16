В Ісландії достроково проведуть парламентські вибори після розпаду коаліції

В Ісландії підтвердили проведення дострокових парламентських виборів у зв’язку з розпадом коаліції та визначили датою 30 листопада.

Джерело: "Європейська правда", Reuters

Деталі: Президентка Халла Томасдоттір ввечері 15 жовтня оголосила, що країна проводитиме дострокові парламентські вибори і вони відбудуться 30 листопада.

Реклама:

Законодавство Ісландії передбачає, що вибори повинні відбутися не пізніше ніж через 45 днів після оголошення про розпуск законодавчого органу.

Нагадаємо, вихідними прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон оголосив про розпад керівної коаліції, до якої входили Партія незалежності, правоцентристська Прогресивна партія і "Зелені", та закликав призначив дострокові вибори на 30 листопада.

Б’ярні Бенедіктссон пробув прем’єром лише пів року – він очолював уряд з квітня, після того, як попередня прем’єрка Катрін Якобсдоттір пішла з посади задля участі у президентських виборах.

РЕКЛАМА:

Бенедіктссон звинуватив у ситуації, що склалася, дедалі більші розбіжності між трьома керівними партіями у різних питаннях – від зовнішньої політики до проблем із шукачами притулку.

Викликами для уряду стали також економічні труднощі та серія вивержень вулкана на півострові Рейк’янес, через які мешканці цілого містечка змушені були поїхати звідти, ймовірно назавжди.

В Ісландії підтвердили проведення дострокових парламентських виборів у зв’язку з розпадом коаліції та визначили датою 30 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Президентка Халла Томасдоттір ввечері 15 жовтня оголосила, що країна проводитиме дострокові парламентські вибори і вони відбудуться 30 листопада.

Законодавство Ісландії передбачає, що вибори повинні відбутися не пізніше ніж через 45 днів після оголошення про розпуск законодавчого органу.

Нагадаємо: