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В Исландии досрочно проведут парламентские выборы после распада коалиции

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 16 октября 2024, 10:06

В Исландии подтвердили проведение досрочных парламентских выборов в связи с распадом коалиции и определили датой 30 ноября.

Источник: "Европейская правда", Reuters

Детали: Президент Халла Томасдоттир вечером 15 октября объявила, что страна будет проводить досрочные парламентские выборы и они состоятся 30 ноября.

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Законодательство Исландии предусматривает, что выборы должны состояться не позднее чем через 45 дней после объявления о роспуске законодательного органа.

Напомним, на выходных премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о распаде правящей коалиции, в которую входили Партия независимости, правоцентристская Прогрессивная партия и "Зеленые", и призвал назначил досрочные выборы на 30 ноября.

Бьярни Бенедиктссон пробыл премьером всего полгода – он возглавлял правительство с апреля, после того, как предыдущий премьер Катрин Якобсдоттир ушла с должности для участия в президентских выборах.

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Бенедиктссон обвинил в сложившейся ситуации все большие разногласия между тремя правящими партиями в различных вопросах – от внешней политики до проблем с искателями убежища.

Вызовами для правительства стали также экономические трудности и серия извержений вулкана на полуострове Рейкьянес, из-за которых жители целого городка вынуждены были уехать оттуда, вероятно навсегда.

Исландиявиборы
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