СБУ: Російська агентка збирала дані про позиції ЗСУ на Донеччині та планувала втечу до Росії

Служба безпеки України затримала жінку, яка збирала та передавала окупантам інформацію про позиції українських військових на Донеччині, після чого планувала виїхати до Росії.

Джерело: Донецька обласна прокуратура та СБУ

Деталі: За даними слідства, 38-річна мешканка міста Селидове Донецькій області входила до агентурної мережі ФСБ Росії.

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Дослівно прокуратура: "У 2023 році вона їздила на тимчасово окуповану територію (Донецької - ред.) області, де мешкає її син, й отримала там за незаконних підстав російський паспорт. Бажаючи у майбутньому проживати у "ДНР", жінка стала агенткою ворожої спецслужби".

Деталі: У серпні 2024 року жінка познайомилась у месенджері Telegram зі співробітником російської спецслужби та погодилась збирати інформацію, яка б допомогла окупантам досягти успіхів в наступальних діях на Донеччині.

Упродовж місяця підозрювана передавала результати своїх спостережень за розташуванням підрозділів Сил оборони України та засобів артилерійського ураження у м. Селидове. Крім того, жінка зазначала місця дислокації особового складу й техніки українських захисників у навколишніх населених пунктах. Також за завданням куратора підтверджувала локації, про які він запитував.

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У подальшому жінка вирішила евакуюватись з небезпечного регіону, але при цьому не втратила зв’язок з російським куратором.

Дослівно СБУ: "Навіть покидаючи область, підозрювана відмічала на своєму шляху об’єкти, що також могли зацікавити росіянина, про що згодом йому доповідала. Зокрема, жінка ініціативно поширила інформацію про місця зосередження українських військових у м. Покровськ".

Деталі: Після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула у м. Світловодськ Кіровоградської області, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім – до Росії.

У жовтні 2024 року контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі.

Фото: СБУ

При обшуку у жінки вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з російським куратором.

Затриману звинувачено за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.