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СБУ: Російська агентка збирала дані про позиції ЗСУ на Донеччині та планувала втечу до Росії

"Українська правда"Середа, 16 жовтня 2024, 11:06
СБУ: Російська агентка збирала дані про позиції ЗСУ на Донеччині та планувала втечу до Росії
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала жінку, яка збирала та передавала окупантам інформацію про позиції українських військових на Донеччині, після чого планувала виїхати до Росії.

Джерело: Донецька обласна прокуратура та СБУ 

Деталі: За даними слідства, 38-річна мешканка міста Селидове Донецькій області входила до агентурної мережі ФСБ Росії.

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Дослівно прокуратура: "У 2023 році вона їздила на тимчасово окуповану територію (Донецької - ред.) області, де мешкає її син, й отримала там за незаконних підстав російський паспорт. Бажаючи у майбутньому проживати у "ДНР", жінка стала агенткою ворожої спецслужби".

Деталі: У серпні 2024 року жінка познайомилась у месенджері Telegram зі співробітником російської спецслужби та погодилась збирати інформацію, яка б допомогла окупантам досягти успіхів в наступальних діях на Донеччині. 

Упродовж місяця підозрювана передавала результати своїх спостережень за розташуванням підрозділів Сил оборони України та засобів артилерійського ураження у м. Селидове. Крім того, жінка зазначала місця дислокації особового складу й техніки українських захисників у навколишніх населених пунктах. Також за завданням куратора підтверджувала локації, про які він запитував.

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У подальшому жінка вирішила евакуюватись з небезпечного регіону, але при цьому не втратила зв’язок з російським куратором. 

Дослівно СБУ: "Навіть покидаючи область, підозрювана відмічала на своєму шляху об’єкти, що також могли зацікавити росіянина, про що згодом йому доповідала. Зокрема, жінка ініціативно поширила інформацію про місця зосередження українських військових у м. Покровськ".

Деталі: Після виконання ворожих завдань поблизу передової інформаторка прибула у м. Світловодськ Кіровоградської області, звідки планувала виїхати як "переселенка" до Євросоюзу, а потім – до Росії.

У жовтні 2024 року контррозвідники СБУ зірвали плани російської агентки і затримали її в орендованій квартирі.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

При обшуку у жінки вилучено російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з російським куратором.

Затриману звинувачено за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

держзрадаДонецька областьСБУ
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