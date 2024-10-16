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СБУ: Российская агентка собирала данные о позициях ВСУ в Донецкой области и планировала побег в Россию

"Украинская правда"Среда, 16 октября 2024, 11:06
СБУ: Российская агентка собирала данные о позициях ВСУ в Донецкой области и планировала побег в Россию

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая собирала и передавала оккупантам информацию о позициях украинских военных в Донецкой области, после чего планировала уехать в Россию.

Источник: Донецкая областная прокуратура и СБУ 

Детали: По данным следствия, 38-летняя жительница города Селидово Донецкой области входила в агентурную сеть ФСБ России.

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Дословно прокуратура: "В 2023 году она ездила на временно оккупированную территорию (Донецкой - ред.) области, где живет ее сын, и получила там на незаконных основаниях российский паспорт. Желая в будущем проживать в "ДНР", женщина стала агентом вражеской спецслужбы".

Детали: В августе 2024 года женщина познакомилась в мессенджере Telegram с сотрудником российской спецслужбы и согласилась собирать информацию, которая помогла бы оккупантам достичь успехов в наступательных действиях в Донецкой области. 

В течение месяца подозреваемая передавала результаты своих наблюдений за расположением подразделений Сил обороны Украины и средств артиллерийского поражения в г. Селидово. Кроме того, женщина отмечала места дислокации личного состава и техники украинских защитников в окрестных населенных пунктах. Также по заданию куратора подтверждала локации, о которых он спрашивал.

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В дальнейшем женщина решила эвакуироваться из опасного региона, но при этом не потеряла связь с российским куратором. 

Дословно СБУ: "Даже покидая область, подозреваемая отмечала на своем пути объекты, которые также могли заинтересовать россиянина, о чем впоследствии ему докладывала. В частности, женщина инициативно распространила информацию о местах сосредоточения украинских военных в г. Покровск".

Детали: После выполнения вражеских задач вблизи передовой информатор прибыла в г. Светловодск Кировоградской области, откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем – в Россию.

В октябре 2024 года контрразведчики СБУ сорвали планы российского агента и задержали ее в съемной квартире.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

При обыске у женщины изъят российский паспорт и мобильный телефон, который она использовала для связи с российским куратором.

Задержанная обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

госизменаДонецкая областьСБУ
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