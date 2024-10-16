На Майдані зібралися сотні людей, щоб привернути увагу до зниклих і полонених військових

У Києві на Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей, щоб привернути увагу до зниклих безвісти та полонених українських військових.

Джерело: hromadske

Деталі: За інформацією видання, на акцію прийшли рідні та близькі зниклих військових, їхня кількість перевищувала можливості площі, тому деякі учасники стояли на вулиці навпроти.

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Учасники вимагали від влади уваги та прозорості щодо обставин зникнення їхніх рідних, а також надання інформації про їхню долю.

Донька безвісти зниклого військового Вікторія розповіла, що "мета мирної акції – не дати забути про їхніх рідних, які зникли або перебувають у полоні. Такі заходи дають можливість робити розголос проблемі".

У Києві родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців вийшли на акцію



Відео: Ірина Сітнікова/hromadske pic.twitter.com/bTUZjkM1B5 РЕКЛАМА: October 16, 2024

За її словами, в 1-й бригаді спеціального призначення, де служив її батько, зникло безвісти 25 військових, однак родичі не отримують від держави жодної інформації про те, що з ними сталося.

Пряма мова Вікторії: "Зникли вони 28 вересня і 1 жовтня 2022 року. Тобто кожні три дні хлопці йшли в бій і пропадали безвісти. На жаль, по сьогодення в нас немає ніякої інформації".

«Зниклі безвісти не забуті», — скандують учасники акції на Майдані Незалежності pic.twitter.com/xRqhc1nyzY — hromadske (@HromadskeUA) October 16, 2024

Деталі: Віталій, брат зниклого безвісти, також розповів про відсутність зв’язку з командуванням, яке не надає жодних даних про його брата, зниклого 11 червня 2024 року. Всього у його підрозділі зникли 8 військових з Миколаєва.

Дружина зниклого військового Олександра розповіла кореспондентам, що її чоловік лише 3 дні навчався на полігоні, а потім його відправили до Красногорівки, де він зник 29 червня.

Жінка підкреслила некомпетентність розслідування обставин зникнення:

"Акт розслідування просто смішний […] У ньому написано, що побратим бачив, як він упав від дрона-камікадзе. Коли наступного дня в них була евакуація, вони чомусь мого чоловіка взяли з ями й потягли під дерево. І коли запускали шукати тіло, то тіла вже не знайшли".