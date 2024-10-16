На Майдані зібралися сотні людей, щоб привернути увагу до зниклих і полонених військових
У Києві на Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей, щоб привернути увагу до зниклих безвісти та полонених українських військових.
Джерело: hromadske
Деталі: За інформацією видання, на акцію прийшли рідні та близькі зниклих військових, їхня кількість перевищувала можливості площі, тому деякі учасники стояли на вулиці навпроти.
Учасники вимагали від влади уваги та прозорості щодо обставин зникнення їхніх рідних, а також надання інформації про їхню долю.
Донька безвісти зниклого військового Вікторія розповіла, що "мета мирної акції – не дати забути про їхніх рідних, які зникли або перебувають у полоні. Такі заходи дають можливість робити розголос проблемі".
У Києві родичі полонених і зниклих безвісти військовослужбовців вийшли на акцію
Відео: Ірина Сітнікова/hromadske pic.twitter.com/bTUZjkM1B5— hromadske (@HromadskeUA) October 16, 2024РЕКЛАМА:
За її словами, в 1-й бригаді спеціального призначення, де служив її батько, зникло безвісти 25 військових, однак родичі не отримують від держави жодної інформації про те, що з ними сталося.
Пряма мова Вікторії: "Зникли вони 28 вересня і 1 жовтня 2022 року. Тобто кожні три дні хлопці йшли в бій і пропадали безвісти. На жаль, по сьогодення в нас немає ніякої інформації".
«Зниклі безвісти не забуті», — скандують учасники акції на Майдані Незалежності pic.twitter.com/xRqhc1nyzY— hromadske (@HromadskeUA) October 16, 2024
Деталі: Віталій, брат зниклого безвісти, також розповів про відсутність зв’язку з командуванням, яке не надає жодних даних про його брата, зниклого 11 червня 2024 року. Всього у його підрозділі зникли 8 військових з Миколаєва.
Дружина зниклого військового Олександра розповіла кореспондентам, що її чоловік лише 3 дні навчався на полігоні, а потім його відправили до Красногорівки, де він зник 29 червня.
Жінка підкреслила некомпетентність розслідування обставин зникнення:
"Акт розслідування просто смішний […] У ньому написано, що побратим бачив, як він упав від дрона-камікадзе. Коли наступного дня в них була евакуація, вони чомусь мого чоловіка взяли з ями й потягли під дерево. І коли запускали шукати тіло, то тіла вже не знайшли".