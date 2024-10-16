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На Майдане собрались сотни людей, чтобы привлечь внимание к пропавшим и пленным военным

"Украинская правда"Среда, 16 октября 2024, 11:53
На Майдане собрались сотни людей, чтобы привлечь внимание к пропавшим и пленным военным
Фото: hromadske

В Киеве на Майдане Независимости собрались несколько сотен человек, чтобы привлечь внимание к пропавшим без вести и пленным украинским военным.

Источник: hromadske

Детали: По информации издания, на акцию пришли родные и близкие пропавших военных, их количество превышало возможности площади, поэтому некоторые участники стояли на улице напротив.

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Участники требовали от властей внимания и прозрачности относительно обстоятельств исчезновения их родных, а также предоставления информации об их судьбе.

Дочь без вести пропавшего военного Виктория рассказала, что "цель мирной акции – не дать забыть об их родных, которые пропали или находятся в плену. Такие мероприятия дают возможность делать огласку проблеме".

По ее словам, в 1-й бригаде специального назначения, где служил ее отец, пропало без вести 25 военных, однако родственники не получают от государства никакой информации о том, что с ними произошло.

Прямая речь Виктории: "Исчезли они 28 сентября и 1 октября 2022 года. То есть каждые три дня ребята шли в бой и пропадали без вести. К сожалению, по настоящее время у нас нет никакой информации".

Детали: Виталий, брат пропавшего без вести, также рассказал об отсутствии связи с командованием, которое не предоставляет никаких данных о его брате, пропавшем 11 июня 2024 года. Всего в его подразделении исчезли 8 военных из Николаева.

Жена пропавшего военного Александра рассказала корреспондентам, что ее муж всего 3 дня учился на полигоне, а потом его отправили в Красногоровку, где он исчез 29 июня.

Женщина подчеркнула некомпетентность расследования обстоятельств исчезновения:

"Акт расследования просто смешной [...] В нем написано, что побратим видел, как он упал от дрона-камикадзе. Когда на следующий день у них была эвакуация, они почему-то моего мужа взяли из ямы и потащили под дерево. И когда запускали искать тело, то тела уже не нашли".

Киев
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