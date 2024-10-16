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Фіцо очікує, що війна в Україні закінчиться скоро

Ірина Балачук, Іванна КостінаСереда, 16 жовтня 2024, 13:53
Фіцо очікує, що війна в Україні закінчиться скоро
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото з Facebook

Війна в Україні закінчиться найближчим часом, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед самітом ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на словацьку інформагенцію TASR

Пряма мова Фіцо: "Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока".

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Деталі: Він також додав, що очікує, що засідання Європейської Ради вкаже, коли це може статися, бо "несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО".

Фіцо вважає, що це запрошення не буде "безкоштовним".

Він побажав Україні "справедливого миру", але запитав, чи можливо його досягти за нинішніх умов.

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Фіцо підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України, і що він підтримає будь-який мирний план, запропонований для врегулювання конфлікту.

Також, за його словами, мирні переговори будуть і на порядку денному його майбутнього візиту до Китаю.  

Разом з тим Фіцо заявив, що він завжди прагнув до збалансованих відносин з Росією.

Він вважає, що треба визнати, що росіяни не підуть з Криму, Донецької і Луганської областей, до того ж вони захоплюють все більше і більше територій, і конфлікт не має військового вирішення.      

Фіцо додав, що Словаччина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, і наголосив, що найбільш необхідною підтримкою є постачання електроенергії.

Водночас він очікує від України співпраці у питанні імпорту нафти і газу до Словаччини.

Пряма мова Фіцо: "Я відмовляюся імпортувати нафту звідкись з Адріатики… Наш обов'язок – забезпечити, щоб транзит через Словаччину продовжувався, щоб транзит через Україну продовжувався, хай то нафта чи газ".

Передісторія:

СловаччинаУкраїнамир
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