Фицо ожидает, что война в Украине закончится скоро

Война в Украине закончится в ближайшее время, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед саммитом ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на словацкое информагентство TASR

Прямая речь Фицо: "Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока".

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Детали: Он также добавил, что ожидает, что заседание Европейского Совета укажет, когда это может произойти, потому что "неожиданно поднимается тема приглашения Украины в НАТО".

Фицо считает, что это приглашение не будет "бесплатным".

Он пожелал Украине "справедливого мира", но спросил, возможно ли его достичь в нынешних условиях.

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Фицо подтвердил, что его правительство поддерживает территориальную целостность Украины, и что он поддержит любой мирный план, предложенный для урегулирования конфликта.

Также, по его словам, мирные переговоры будут и на повестке дня его предстоящего визита в Китай.

Вместе с тем Фицо заявил, что он всегда стремился к сбалансированным отношениям с Россией.

Он считает, что надо признать, что россияне не уйдут из Крыма, Донецкой и Луганской областей, к тому же они захватывают все больше и больше территорий, и конфликт не имеет военного решения.

Фицо добавил, что Словакия продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, и подчеркнул, что наиболее необходимой поддержкой является поставка электроэнергии.

В то же время он ожидает от Украины сотрудничества в вопросе импорта нефти и газа в Словакию.

Прямая речь Фицо: "Я отказываюсь импортировать нефть откуда-то из Адриатики... Наша обязанность – обеспечить, чтобы транзит через Словакию продолжался, чтобы транзит через Украину продолжался, будь то нефть или газ".

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