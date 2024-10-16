Небо чисте: Повітряні сили дополювали ворожі дрони і підбили підсумки бою 16 жовтня

Від ранку 16 жовтня Сили оборони вполювали ще 17 безпілотників, загальні результати протиповітряного бою – 68 знищених ударних дронів ворога зі 136 запущених, локаційно втрачено – 64, ще два повернулись у Росію, двоє влучили в ціль.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у соцмережах

Дослівно: "Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено".

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Деталі: Тож, як підбивають підсумки Повітряні сили, загалом, у ніч на 16 жовтня 2024 року із 136 ударних БпЛА було збито – 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2, зафіксовано влучання 2 дронів.