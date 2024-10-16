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Небо чистое: Воздушные силы уничтожили вражеские дроны и подвели итоги боя 16 октября

Валентина РоманенкоСреда, 16 октября 2024, 14:36
Небо чистое: Воздушные силы уничтожили вражеские дроны и подвели итоги боя 16 октября
иллюстративное фото Воздушных сил

С утра 16 октября Силы обороны уничтожили еще 17 беспилотников, общие результаты противовоздушного боя - 68 уничтоженных ударных дронов врага из 136 запущенных, локационно потеряны - 64, еще два вернулись в Россию, двое попали в цель.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в соцсетях

Дословно: "По состоянию на 13.00 ударные БПЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре - локационно потеряны".

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Детали: Поэтому, как подводят итоги Воздушные силы, в общем, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БПЛА было сбито - 68, локационно потеряны - 64, вернулись в Россию - 2, зафиксировано попадание 2 дронов.

ШахедВоздушные силы ВСУ
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