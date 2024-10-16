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Більшість українців проти проведення виборів до завершення війни – опитування

"Українська правда"Середа, 16 жовтня 2024, 15:14
Більшість українців проти проведення виборів до завершення війни – опитування
Фото: Getty Images

Лише 28% українців підтримують ідею проведення президентських чи парламентських виборів до закінчення війни, тоді як 56% виступають проти цього.

Джерело: Результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з 20 по 26 вересня 2024 року

Деталі: Соціологи зазначають, що підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до Президента України. 

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Серед тих, хто довіряє Президенту, тільки 17% висловилися на користь таких виборів, тоді як 69% – проти.

У той же час, серед тих, хто не довіряє главі держави, підтримка проведення виборів сягає 41%, тоді як 42% – проти.

Меншою мірою підтримка ідеї проведення президентських та парламентських виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до Верховної Ради: серед тих, хто їй довіряє, 23% підтримали б такі вибори (не підтримали б – 63,5%), а серед тих, хто їй не довіряє – відповідно 30% і 54%.

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Довідково: Опитування проводилося з 20 по 26 вересня 2024 року методом особистого інтерв'ю на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

опитуваннявибори
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