Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Большинство украинцев против проведения выборов до завершения войны – опрос

"Украинская правда"Среда, 16 октября 2024, 15:14
Большинство украинцев против проведения выборов до завершения войны – опрос
Фото: Getty Images

Только 28% украинцев поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов до окончания войны, тогда как 56% выступают против этого.

Источник: Результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 26 сентября 2024 года

Детали: Социологи отмечают, что поддержка идеи проведения выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к действующей власти, прежде всего к Президенту Украины.

Реклама:

Среди тех, кто доверяет Президенту, только 17% высказались в пользу таких выборов, тогда как 69% - против.

В то же время, среди тех, кто не доверяет главе государства, поддержка проведения выборов достигает 41%, тогда как 42% - против.

В меньшей степени поддержка идеи проведения президентских и парламентских выборов до завершения войны зависит от уровня доверия к Верховной Раде: среди тех, кто ей доверяет, 23% поддержали бы такие выборы (не поддержали бы - 63,5%), а среди тех, кто ей не доверяет - соответственно 30% и 54%.

РЕКЛАМА:

Справочно: Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2024 года методом личного интервью на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

опросвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS

футбол"Шахтер" снова не забил: горняки проиграли "Арсеналу" в Лондоне

Буданов: Первые войска КНДР могут прибыть в Курскую область уже 23 октября

Шмыгаль: Вместо МСЭК введут новую европейскую модель

МСЭК будут ликвидированы до 31 декабря – Зеленский ввел в действие решение СНБО

Генпрокурор Костин заявил об отставке

Все новости...
опрос
Более 80% украинцев верят в победу, половина считают, что она будет через год-два – опрос
Украинцы говорят, что не заметили изменений в деятельности Кабммина после новых назначений
Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому стабилизировался на 59% – КМИС
Последние новости
04:46
ISW: Путин на саммите BRICS хочет создать механизмы для усиления войны
04:08
ФутболРоссийский бизнесмен хочет купить клуб итальянской Серии А
03:48
СМИ: Блогерша получила 6,65 млн грн за организацию чемпионата по спортивной гимнастике
03:10
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:38
Зеленский: Взаимное прекращение воздушных атак по энергетике может завершить горячую фазу войны
02:23
Что нужно знать об овуляции: наука развенчивает мифы
02:06
ФутболГендиректор "Шахтера": Судаков заинтересовал "Манчестер Сити"
01:13
ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію ймовірного наступника Насралли
00:21
обновляетсяРоссийские военные запустили ударные дроны по Украине
00:13
Генсек ООН прибыл в Россию на саммит BRICS
Все новости...
Реклама:
Реклама: