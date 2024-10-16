"Ненавиджу цих х*хлів": СБУ затримала посадовця "Укренерго", який виправдовував злочини РФ
Служба безпеки України затримала посадовця національної компанії "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини росіян та заперечував державність України.
Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, один з керівників підрозділу держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України, виправдовував збройну агресію РФ і вихваляв її учасників".
Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Олега Грибенка.
Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах, зазначають у спецслужбі.
СБУ також оприлюднила частину розмов підозрюваного.
Фігуранта справи затримали за місцем проживання у Києві. Під час проведених обшуків у нього виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю НЕК "Укренерго" повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
Прокуратура зазначає, що суд арештував підозрюваного.
В НЕК "Укренерго" повідомили, що з 14 жовтня відсторонило від виконання посадових обов’язків вищевказаного співробітника.
У компанії запевнили, що забезпечують максимальну співпрацю зі слідством.