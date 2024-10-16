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"Ненавиджу цих х*хлів": СБУ затримала посадовця "Укренерго", який виправдовував злочини РФ

Валентина РоманенкоСереда, 16 жовтня 2024, 15:45
Ненавиджу цих х*хлів: СБУ затримала посадовця Укренерго, який виправдовував злочини РФ
фото прокуратури

Служба безпеки України затримала посадовця національної компанії "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини росіян та заперечував державність України.

Джерело: СБУКиївська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

 
ФОТО, НАДАНЕ УП ДЖЕРЕЛОМ

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, один з керівників підрозділу держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергосистеми України, виправдовував збройну агресію РФ і вихваляв її учасників".

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Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Олега Грибенка.

Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант "зливав" їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах, зазначають у спецслужбі.

СБУ також оприлюднила частину розмов підозрюваного.

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Фігуранта справи затримали за місцем проживання у Києві. Під час проведених обшуків у нього виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного режиму колишнього СРСР.

 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю НЕК "Укренерго" повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Прокуратура зазначає, що суд арештував підозрюваного.

В НЕК "Укренерго" повідомили, що з 14 жовтня відсторонило від виконання посадових обов’язків вищевказаного співробітника.

У компанії запевнили, що забезпечують максимальну співпрацю зі слідством.

СБУвійна
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