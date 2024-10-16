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"Ненавижу этих х*хлов": СБУ задержала чиновника "Укрэнерго", который оправдывал преступления РФ

Валентина РоманенкоСреда, 16 октября 2024, 15:45
Ненавижу этих х*хлов: СБУ задержала чиновника Укрэнерго, который оправдывал преступления РФ
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины задержала чиновника национальной компании "Укрэнерго", который оправдывал военные преступления россиян и отрицал государственность Украины.

Источник: СБУКиевская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

 
фото, предоставленное уп источником

Дословно прокуратура: "По данным следствия, один из руководителей подразделения госпредприятия, который отвечал за охрану стратегически важных объектов объединенной энергосистемы Украины, оправдывал вооруженную агрессию РФ и восхвалял ее участников".

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Детали: По данным источника УП, речь идет об Олеге Грибенко.

Кроме того, как свидетельствуют материалы расследования, во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дронных ударов по украинским энергообъектам, отмечают в спецслужбе.

СБУ также обнародовала часть разговоров подозреваемого.

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Фигуранта дела задержали по месту жительства в Киеве. Во время проведенных обысков у него обнаружили переписку с одобрительными отзывами о кремлевском режиме и символику советских времен коммунистического режима бывшего СССР.

 

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры должностному лицу НЭК "Укрэнерго" сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Прокуратура отмечает, что суд арестовал подозреваемого.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 14 октября отстранили от выполнения должностных обязанностей вышеуказанного сотрудника.

В компании заверили, что обеспечивают максимальное сотрудничество со следствием.

СБУвойна
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