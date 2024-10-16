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Найбільше українців бачать післявоєнну владу в руках політиків-військових – опитування

Євген КізіловСереда, 16 жовтня 2024, 16:15
Найбільше українців бачать післявоєнну владу в руках політиків-військових – опитування
фото: Getty Images

Українці переважно вважають, що після війни владу в країні краще довірити військовим з політичного середовища.

Джерело: опитування соціологічної служби "Центр Разумкова"

Дослівно: "Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 47% опитаних)".

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Деталі: Водночас, згідно з результатами дослідження, 24% респондентів дотримуються думки, що влада може з’явитися з волонтерського середовища, 21% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 17% — з уже існуючих політичних партій, 9% — з бізнес-середовища.

 

Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 52% жителів Західного і Центрального регіонів, 36% — Південного і 35% — Східного регіону.

Опитування проводилося з 20 по 26 вересня в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

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Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

владавійнаопитуванняЗеленський
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