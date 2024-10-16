Больше всего украинцев видят послевоенную власть в руках политиков-военных – опрос

Украинцы преимущественно считают, что после войны власть в стране лучше доверить военным из политической среды.

Источник: опрос социологической службы "Центр Разумкова"

Дословно: "Политическая сила, которой можно доверить власть в послевоенный период, чаще всего, по мнению граждан, может появиться из среды военных (так считают 47% опрошенных)".

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Детали: В то же время, согласно результатам исследования, 24% респондентов придерживаются мнения, что власть может появиться из волонтерской среды, 21% – из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 19% – из организаций гражданского общества, 17% – из уже существующих политических партий, 9% – из бизнес-среды.

Считают, что такая политическая сила может появиться из среды военных, 52% жителей Западного и Центрального регионов, 36% – Южного и 35% – Восточного региона.

Опрос проводился с 20 по 26 сентября в рамках Программы содействия общественной активности "Долучайся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине.

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Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях – только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.