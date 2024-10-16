У США заявили, що Україну не планують запрошувати в НАТО "в короткостроковій перспективі"

НАТО "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну, хоча це і вказано першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".

Джерело: представниця США при НАТО Джуліан Сміт у коментарі журналістам, передає "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: На питання про можливість надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО американський посол нагадала про офіційну позицію Альянсу про "незворотний шлях" Києва до членства.

Реклама:

"Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть рухатись до Альянсу", – додала Сміт.

Раніше в середу український президент Володимир Зеленський представив у парламенті "план перемоги", перший пункт якого передбачає невідкладне запрошення України у НАТО, для чого потрібна рішучість партнерів.

Посол України в НАТО Наталія Галібаренко заявила, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.