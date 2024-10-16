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В США заявили, что Украину не планируют приглашать в НАТО "в краткосрочной перспективе"

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 16 октября 2024, 19:17
В США заявили, что Украину не планируют приглашать в НАТО в краткосрочной перспективе
фото: Getty Images

НАТО "в краткосрочной перспективе" не планирует приглашать Украину, хотя это и указано первым пунктом представленного Владимиром Зеленским "плана победы".

Источник: представитель США при НАТО Джулиан Смит в комментарии журналистам, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: На вопрос о возможности предоставления Украине официального приглашения на вступление в НАТО американский посол напомнила об официальной позиции Альянса о "необратимом пути" Киева к членству.

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"Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе. Но, как всегда, мы продолжим разговоры с нашими друзьями в Украине о том, какими путями они могут двигаться в Альянс", – добавила Смит.

Ранее в среду украинский президент Владимир Зеленский представил в парламенте "план победы", первый пункт которого предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО, для чего нужна решимость партнеров.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО до того, как Джо Байден покинет Белый дом, утверждая, что это было бы достойным наследием для президента США.

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НАТОУкраинаСША
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