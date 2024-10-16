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У низці областей України була повітряна тривога через загрозу балістики та дрони

Тетяна ОлійникСереда, 16 жовтня 2024, 22:06
У низці областей України була повітряна тривога через загрозу балістики та дрони
Скриншот - alerts.in.ua

Увечері 16 жовтня у низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 19:42 у Київській області повідомили про загрозу російських БпЛА.

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О 20:02 тривогу оголосили в Києві. Київська ОВА уточнила, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

О 20:13 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожі БпЛА рухаються з півночі. Один вже над районом Оболонь. Може працювати ППО.

О 20:21 Повітряні сили повідомили про БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

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О 20:26 стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 20:49 військові попередили про ворожий БпЛА з Чернігівщини на Київщину. Киян закликали залишатися в укриттях.

О 22:01 у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

О 22:21 повідомили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

О 22:26 військові повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

повітряна тривогаКиївська областьбезпілотники
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