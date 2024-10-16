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В ряде областей Украины была воздушная тревога из-за угрозы баллистики и дроны

Татьяна ОлейникСреда, 16 октября 2024, 22:06
В ряде областей Украины была воздушная тревога из-за угрозы баллистики и дроны
Скриншот - alerts.in.ua

Вечером 16 октября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 19:42 в Киевской области сообщили об угрозе российских БпЛА.

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В 20:02 тревогу объявили в Киеве.

В 20:02 тревогу объявили в Киеве. Киевская ОВА уточнила, что в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

В 20:13 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские БпЛА движутся с севера. Один уже над районом Оболонь. Может работать ПВО.

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В 20:21 Воздушные силы сообщили о БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.

В 20:26 стало известно об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

В 20:49 военные предупредили о вражеском БпЛА с Черниговщины на Киевщину. Киевлян призвали оставаться в укрытиях.

В 22:01 в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

В 22:21 сообщили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

В 22:26 военные сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

воздушная тревогаКиевская областьбеспилотники
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