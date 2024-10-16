В ряде областей Украины была воздушная тревога из-за угрозы баллистики и дроны
Вечером 16 октября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА и баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 19:42 в Киевской области сообщили об угрозе российских БпЛА.
В 20:02 тревогу объявили в Киеве.
В 20:02 тревогу объявили в Киеве. Киевская ОВА уточнила, что в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
В 20:13 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вражеские БпЛА движутся с севера. Один уже над районом Оболонь. Может работать ПВО.
В 20:21 Воздушные силы сообщили о БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.
В 20:26 стало известно об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
В 20:49 военные предупредили о вражеском БпЛА с Черниговщины на Киевщину. Киевлян призвали оставаться в укрытиях.
В 22:01 в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
В 22:21 сообщили об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.
В 22:26 военные сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.