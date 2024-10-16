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США дають Україні пакет військової допомоги на $425 млн

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 16 жовтня 2024, 20:39
США дають Україні пакет військової допомоги на $425 млн
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден у середу, 16 жовтня, поговорив телефоном із українським візаві Володимиром Зеленським і оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на Білий дім.

Деталі: До нового пакета військової допомоги США, згідно з повідомленням, входять додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "вкрай важливі боєприпаси для задоволення нагальних потреб України".

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Крім того, США в "найближчі місяці" хочуть надати Україні додаткову зброю, зокрема "сотні перехоплювачів" для систем ППО, "десятки" систем тактичної ППО, додаткові артилерійські системи, "значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі додаткових броньованих автомобілів".

Також зазначається, що Зеленський поінформував Байдена про "план досягнення перемоги над Росією", й обидва лідери доручили своїм командам продовжити консультації щодо подальших кроків.

Український президент своєю чергою подякував Байдену, обом партіям Конгресу та американському народу за оголошений оборонний пакет.

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Він додав, що в розмові з президентом США запропонував "розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї" та обговорив важливість додаткових тренувань для українських військових.

Нагадаємо, востаннє Зеленський бачився з Байденом 26 вересня під час візиту до США. Тоді український президент представив американському лідеру "план перемоги".

Того ж дня США оголосили останній на сьогодні пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

СШАдопомога Україні
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