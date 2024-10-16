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Пентагон уточнив, що входить до нового пакета зброї для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 16 жовтня 2024, 21:43
Пентагон уточнив, що входить до нового пакета зброї для України
Getty Images

Міністерство оборони США розкрило детальний вміст пакета військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, оголошеного у середу, 16 жовтня.

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на сайт Пентагону

Деталі: Пакет, зазначає американське Міноборони, виділяється за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority), в межах якої озброєння постачається із складів армії США.

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Йдеться про додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS і HIMARS, ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger та боєприпаси класу "повітря-земля".

Також у переліку Пентагону згадуються 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, ракети для комплексу TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, транспортні засоби HMMWV, стрілецька зброя та боєприпаси, гранати, тепловізори, тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, а також запчастини.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції з метою задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – додали в Міноборони США.

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Новий пакет, як повідомлялось, оголосив президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським.

Попередній пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів США оголошували наприкінці вересня.

СШАдопомога Україні
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