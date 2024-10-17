У Пентагоні підтвердили, що над їхньою авіабазою у Вірджинії літали невідомі дрони

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про низку несанкціонованих польотів БПЛА над авіабазою Ленґлі у Вірджинії, де розміщено найсучасніші винищувачі Сполучених Штатів.

Джерело: речниця Пентагону Сабріна Сінґх, "Укрінформ"

Деталі: Військова база "справді зазнала вторгнення несанкціонованих безпілотних літальних апаратів у грудні 2023 року", сказала вона.

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За її словами, кількість цих вторгнень кожного дня була різна, але, схоже, вони не мали ворожих намірів.

Пряма мова: "Це те, за чим ми стежимо, але я не можу надати більше інформації з цього приводу".

Деталі: Видання Wall Street Journal раніше писало, що над військовими базами у Сполучених Штатах періодично літали безпілотники невідомого походження. Велика кількість БПЛА у грудні минулого року кружляла над військово-повітряною базою Ленґлі на узбережжі Вірджинії протягом 17 днів.

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Військові не могли визначити, хто стоїть за запуском безпілотників, і не збивали їх, оскільки не знали, чи становлять літальні апарати загрозу.