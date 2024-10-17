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В Пентагоне подтвердили, что над их авиабазой в Вирджинии летали неизвестные дроны

Алена ИвашкивЧетверг, 17 октября 2024, 01:16
В Пентагоне подтвердили, что над их авиабазой в Вирджинии летали неизвестные дроны
фото: NASA

Министерство обороны США подтвердило информацию о ряде несанкционированных полетов БПЛА над авиабазой Лэнгли в Вирджинии, где размещены самые современные истребители Соединенных Штатов.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, "Укринформ"

Детали: Военная база "действительно подверглась вторжению несанкционированных беспилотных летательных аппаратов в декабре 2023 года", сказала она.

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По ее словам, количество этих вторжений каждый день было разное, но, похоже, они не имели враждебных намерений.

Прямая речь: "Это то, за чем мы следим, но я не могу предоставить больше информации по этому поводу".

Детали: Издание Wall Street Journal ранее писало, что над военными базами в Соединенных Штатах периодически летали беспилотники неизвестного происхождения. Большое количество БПЛА в декабре прошлого года кружило над военно-воздушной базой Лэнгли на побережье Вирджинии в течение 17 дней.

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Военные не могли определить, кто стоит за запуском беспилотников, и не сбивали их, поскольку не знали, представляют ли летательные аппараты угрозу.

СШАбеспилотники
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