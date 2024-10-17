ISW: теорія перемоги Путіна – це виснаження України, але йому не вдасться

Нинішня теорія перемоги російського очільника Володимира Путіна в Україні спрямована на затягування війни і стверджує, що російські війська можуть пережити західну підтримку України і зламати український опір, вигравши війну на виснаження.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики підкреслили, що середньо- та довгострокові обмеження російського військового потенціалу та військово-промислового виробництва підірвуть здатність Росії підтримувати послідовні наступальні операції, спрямовані на затягування війни та виснаження України.

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Дослівно: "Путін і російське військове командування зобов'язали російських військових протягом року вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході і північному сході України, які мають на меті виснажити українські сили і не дати Україні накопичити необхідну живу силу і матеріально-технічні засоби для проведення контрнаступальних операцій, які протистоять російській ініціативі на всьому театрі військових дій.

Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій як стратегічний пріоритет і продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, які призводять до поступового, повзучого просування, далекого від запланованих оперативних цілей".

Деталі: Теорія перемоги Путіна ґрунтується на тому, що російські війська проводитимуть послідовні наступальні операції до нескінченності, але ці виснажливі штурми, ймовірно, настільки погіршать стан російської живої сили і техніки, що російські війська будуть змушені знизити темпи наступу принаймні на окремих ділянках фронту, надаючи українським військам можливість поборотися і, можливо, перехопити ініціативу на полі бою на цих ділянках.

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ISW спостерігає постійне повсюдне збільшення фінансових стимулів, які російська влада пропонує за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії, що свідчить про те, що Росія вичерпує резерви добровольців, які бажають служити.

Росія наразі покладається на відновлення великих, але обмежених запасів техніки радянських часів, щоб замінити значні втрати в Україні, і, як видається, запаси виснажуються все швидшими темпами.

Росія використовує партнерські відносини з Північною Кореєю та Іраном для придбання боєприпасів і військової техніки, а також співпрацює з Китайською Народною Республікою (КНР) для придбання критично важливих компонентів для оборонного виробництва, але ці міжнародні закупівлі не зможуть задовольнити всі потреби Росії в матеріально-технічних засобах в Україні.

Ключові висновки ISW за 16 жовтня: