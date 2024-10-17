Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: теорія перемоги Путіна – це виснаження України, але йому не вдасться

Олена ІвашківЧетвер, 17 жовтня 2024, 03:38
ISW: теорія перемоги Путіна – це виснаження України, але йому не вдасться
фото: Генштаб ЗСУ

Нинішня теорія перемоги російського очільника Володимира Путіна в Україні спрямована на затягування війни і стверджує, що російські війська можуть пережити західну підтримку України і зламати український опір, вигравши війну на виснаження. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики підкреслили, що середньо- та довгострокові обмеження російського військового потенціалу та військово-промислового виробництва підірвуть здатність Росії підтримувати послідовні наступальні операції, спрямовані на затягування війни та виснаження України. 

Реклама:

Дослівно: "Путін і російське військове командування зобов'язали російських військових протягом року вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході і північному сході України, які мають на меті виснажити українські сили і не дати Україні накопичити необхідну живу силу і матеріально-технічні засоби для проведення контрнаступальних операцій, які протистоять російській ініціативі на всьому театрі військових дій.

Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій як стратегічний пріоритет і продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, які призводять до поступового, повзучого просування, далекого від запланованих оперативних цілей". 

Деталі: Теорія перемоги Путіна ґрунтується на тому, що російські війська проводитимуть послідовні наступальні операції до нескінченності, але ці виснажливі штурми, ймовірно, настільки погіршать стан російської живої сили і техніки, що російські війська будуть змушені знизити темпи наступу принаймні на окремих ділянках фронту, надаючи українським військам можливість поборотися і, можливо, перехопити ініціативу на полі бою на цих ділянках.

РЕКЛАМА:

ISW спостерігає постійне повсюдне збільшення фінансових стимулів, які російська влада пропонує за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії, що свідчить про те, що Росія вичерпує резерви добровольців, які бажають служити. 

Росія наразі покладається на відновлення великих, але обмежених запасів техніки радянських часів, щоб замінити значні втрати в Україні, і, як видається, запаси виснажуються все швидшими темпами. 

Росія використовує партнерські відносини з Північною Кореєю та Іраном для придбання боєприпасів і військової техніки, а також співпрацює з Китайською Народною Республікою (КНР) для придбання критично важливих компонентів для оборонного виробництва, але ці міжнародні закупівлі не зможуть задовольнити всі потреби Росії в матеріально-технічних засобах в Україні. 

Ключові висновки ISW за 16 жовтня:

  • Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня представив у Верховній Раді План перемоги України, що складається з п'яти частин і спрямований на перемогу у війні до кінця 2025 року, який включає обіцянку надати досвідчені українські війська для захисту східного флангу НАТО після завершення війни в Україні.
  • Нинішня теорія перемоги Путіна в Україні спрямована на затягування війни і стверджує, що російські війська можуть пережити західну підтримку України і зламати український опір, вигравши війну на виснаження. Однак Росія, ймовірно, зіткнеться з серйозними середньо- і довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля.
  • Ув'язнений затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін, зокрема, поставив під сумнів сформульовану Кремлем теорію перемоги і оцінив, що 2025 рік і, можливо, кінець 2024 року стануть "серйозним випробуванням" для Росії, оскільки Кремлю ще належить вирішити середньо- і довгострокові проблеми, пов'язані з формуванням збройних сил і оборонно-промислового потенціалу.
  • Гіркін також оцінив, що російська наступальна кампанія літа-осені 2024 року не досягла своїх цілей на всьому театрі воєнних дій і навряд чи досягне їх напередодні брудного сезону, хоча російські війська продовжують інтенсивні наступальні операції на кількох оперативних напрямках в Україні.
  • Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 16 жовтня.
  • Міністерство оборони Південної Кореї заявило 16 жовтня, що "уважно" відстежує ознаки того, що північнокорейські війська безпосередньо підтримують військові дії Росії в Україні, на тлі повідомлень про те, що російські військові тренують північнокорейських солдатів.
  • Нещодавно російські війська просунулися на півночі Харківської області, поблизу Кремінної, Сіверська та Торецька.

ISWвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва від обов’язків після розслідування Bihus.Info

фото450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини

доповнено Дрони атакували також підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ 

відеоВ австралійському парламенті королю Британії Чарльзу кричали "Ти не мій король!"

ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  

Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині

Усі новини...
Пентагон уточнив, що входить до нового пакета зброї для України
DeepState: Сили оборони відновили позиції в районі Липців на Харківщині
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщини: частина споживачів без світла
У Києві внаслідок атаки безпілотників пошкоджений житловий будинок – КМВА
Останні новини
12:37
Деймон, Голланд та секретна назва. Стали відомі деталі наступного фільму Крістофера Нолана
12:23
В Україні різко зріс імпорт вживаних авто до 5 років: найпопулярніші - електрокари
12:12
В одеській школі під час тривоги померла дитина – поліція
12:04
Росіяни убили 14-річну дівчинку та 11-річного хлопчика на Донеччині
12:01
МЗС Естонії звільнило співробітницю через наукову роботу про "український націоналізм"
12:00
Помер вокаліст рок-гурту Iron Maiden Пол Ді'Анно
12:00
кіберспортБолюче повернення: Команда S1mple програла два матчі та вилетіла з турніру
11:40
Україна та Франція підписали договір на 200 мільйонів євро
11:39
доповнено У Полтаві у пункті збору знайшли повішеним військовозобов’язаного: в ОТЦК кажуть – суїцид
11:30
Зеленський підписав закон про зміни до КК у зв'язку з ратифікацією Римського статуту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: