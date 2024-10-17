ISW: теорія перемоги Путіна – це виснаження України, але йому не вдасться
Нинішня теорія перемоги російського очільника Володимира Путіна в Україні спрямована на затягування війни і стверджує, що російські війська можуть пережити західну підтримку України і зламати український опір, вигравши війну на виснаження.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Військові аналітики підкреслили, що середньо- та довгострокові обмеження російського військового потенціалу та військово-промислового виробництва підірвуть здатність Росії підтримувати послідовні наступальні операції, спрямовані на затягування війни та виснаження України.
Дослівно: "Путін і російське військове командування зобов'язали російських військових протягом року вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході і північному сході України, які мають на меті виснажити українські сили і не дати Україні накопичити необхідну живу силу і матеріально-технічні засоби для проведення контрнаступальних операцій, які протистоять російській ініціативі на всьому театрі військових дій.
Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій як стратегічний пріоритет і продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, які призводять до поступового, повзучого просування, далекого від запланованих оперативних цілей".
Деталі: Теорія перемоги Путіна ґрунтується на тому, що російські війська проводитимуть послідовні наступальні операції до нескінченності, але ці виснажливі штурми, ймовірно, настільки погіршать стан російської живої сили і техніки, що російські війська будуть змушені знизити темпи наступу принаймні на окремих ділянках фронту, надаючи українським військам можливість поборотися і, можливо, перехопити ініціативу на полі бою на цих ділянках.
ISW спостерігає постійне повсюдне збільшення фінансових стимулів, які російська влада пропонує за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії, що свідчить про те, що Росія вичерпує резерви добровольців, які бажають служити.
Росія наразі покладається на відновлення великих, але обмежених запасів техніки радянських часів, щоб замінити значні втрати в Україні, і, як видається, запаси виснажуються все швидшими темпами.
Росія використовує партнерські відносини з Північною Кореєю та Іраном для придбання боєприпасів і військової техніки, а також співпрацює з Китайською Народною Республікою (КНР) для придбання критично важливих компонентів для оборонного виробництва, але ці міжнародні закупівлі не зможуть задовольнити всі потреби Росії в матеріально-технічних засобах в Україні.
Ключові висновки ISW за 16 жовтня:
- Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня представив у Верховній Раді План перемоги України, що складається з п'яти частин і спрямований на перемогу у війні до кінця 2025 року, який включає обіцянку надати досвідчені українські війська для захисту східного флангу НАТО після завершення війни в Україні.
- Нинішня теорія перемоги Путіна в Україні спрямована на затягування війни і стверджує, що російські війська можуть пережити західну підтримку України і зламати український опір, вигравши війну на виснаження. Однак Росія, ймовірно, зіткнеться з серйозними середньо- і довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля.
- Ув'язнений затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін, зокрема, поставив під сумнів сформульовану Кремлем теорію перемоги і оцінив, що 2025 рік і, можливо, кінець 2024 року стануть "серйозним випробуванням" для Росії, оскільки Кремлю ще належить вирішити середньо- і довгострокові проблеми, пов'язані з формуванням збройних сил і оборонно-промислового потенціалу.
- Гіркін також оцінив, що російська наступальна кампанія літа-осені 2024 року не досягла своїх цілей на всьому театрі воєнних дій і навряд чи досягне їх напередодні брудного сезону, хоча російські війська продовжують інтенсивні наступальні операції на кількох оперативних напрямках в Україні.
- Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 16 жовтня.
- Міністерство оборони Південної Кореї заявило 16 жовтня, що "уважно" відстежує ознаки того, що північнокорейські війська безпосередньо підтримують військові дії Росії в Україні, на тлі повідомлень про те, що російські військові тренують північнокорейських солдатів.
- Нещодавно російські війська просунулися на півночі Харківської області, поблизу Кремінної, Сіверська та Торецька.