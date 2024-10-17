ISW: теория победы Путина – это истощение Украины, но ему не удастся
Нынешняя теория победы российского главы Владимира Путина в Украине направлена на затягивание войны и утверждает, что российские войска могут пережить западную поддержку Украины и сломать украинское сопротивление, выиграв войну на истощение.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики подчеркнули, что средне- и долгосрочные ограничения российского военного потенциала и военно-промышленного производства подорвут способность России поддерживать последовательные наступательные операции, направленные на затягивание войны и истощение Украины.
Дословно: "Путин и российское военное командование обязали российских военных в течение года вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины, которые имеют целью истощить украинские силы и не дать Украине накопить необходимую живую силу и материально-технические средства для проведения контрнаступательных операций, противостоящих российской инициативе на всем театре военных действий.
Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий как стратегический приоритет и продемонстрировали свою толерантность к длительным наступательным операциям, которые приводят к постепенному, ползучему продвижению, далекому от запланированных оперативных целей".
Детали: Теория победы Путина основывается на том, что российские войска будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности, но эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления по крайней мере на отдельных участках фронта, предоставляя украинским войскам возможность побороться и, возможно, перехватить инициативу на поле боя на этих участках.
ISW наблюдает постоянное повсеместное увеличение финансовых стимулов, которые российские власти предлагают за заключение военного контракта с Министерством обороны России, что свидетельствует о том, что Россия исчерпывает резервы добровольцев, желающих служить.
Россия в настоящее время полагается на восстановление больших, но ограниченных запасов техники советских времен, чтобы заменить значительные потери в Украине, и, как представляется, запасы истощаются все более быстрыми темпами.
Россия использует партнерские отношения с Северной Кореей и Ираном для приобретения боеприпасов и военной техники, а также сотрудничает с Китайской Народной Республикой (КНР) для приобретения критически важных компонентов для оборонного производства, но эти международные закупки не смогут удовлетворить все потребности России в материально-технических средствах в Украине.
Ключевые выводы ISW за 16 октября:
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде План победы Украины, состоящий из пяти частей и направленный на победу в войне до конца 2025 года, который включает обещание предоставить опытные украинские войска для защиты восточного фланга НАТО после завершения войны в Украине.
- Нынешняя теория победы Путина в Украине направлена на затягивание войны и утверждает, что российские войска могут пережить западную поддержку Украины и сломить украинское сопротивление, выиграв войну на истощение. Однако Россия, вероятно, столкнется с серьезными средне- и долгосрочными ограничениями, которые подорвут эти стратегические усилия.
- Заключенный ярый националист и бывший российский офицер Игорь Гиркин, в частности, поставил под сомнение сформулированную Кремлем теорию победы и оценил, что 2025 год и, возможно, конец 2024 года станут "серьезным испытанием" для России, поскольку Кремлю еще предстоит решить средне- и долгосрочные проблемы, связанные с формированием вооруженных сил и оборонно-промышленного потенциала.
- Гиркин также оценил, что российская наступательная кампания лета-осени 2024 года не достигла своих целей на всем театре военных действий и вряд ли достигнет их в преддверии грязного сезона, хотя российские войска продолжают интенсивные наступательные операции на нескольких оперативных направлениях в Украине.
- Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября.
- Министерство обороны Южной Кореи заявило 16 октября, что "внимательно" отслеживает признаки того, что северокорейские войска непосредственно поддерживают военные действия России в Украине, на фоне сообщений о том, что российские военные тренируют северокорейских солдат.
- Недавно российские войска продвинулись на севере Харьковской области, вблизи Кременной, Северска и Торецка.