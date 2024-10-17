Bloomberg: США завдали удару по складах зброї хуситів у Ємені
Четвер, 17 жовтня 2024, 06:06
Американські бомбардувальники-невидимки B-2 завдали ударів по об'єктах зберігання зброї, пов'язаних з повстанцями-хуситами в Ємені.
Джерело: Bloomberg
Деталі: За інформацією видання, це стало останньою спробою призупинити атаки підтримуваного Іраном угруповання, які спричинили перебої в комерційному судноплавстві в Червоному морі.
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За словами міністра оборони Ллойда Остіна, удари були завдані по п'яти укріплених підземних об'єктах.
Він додав, що використання бомбардувальників B-2 мало на меті надіслати сигнал.
Нагадаємо:
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- Хусити почали обстрілювати торговельні судна в південній частині Червоного моря невдовзі після початку активних бойових дій у Секторі Гази. У цій війні вони підтримують ХАМАС.
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