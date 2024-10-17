Bloomberg: США нанесли удар по складам оружия хуситов в Йемене
Четверг, 17 октября 2024, 06:06
Американские бомбардировщики-невидимки B-2 нанесли удары по объектам хранения оружия, связанных с повстанцами-хуситами в Йемене.
Источник: Bloomberg
Детали: По информации издания, это стало последней попыткой приостановить атаки поддерживаемой Ираном группировки, которые вызвали перебои в коммерческом судоходстве в Красном море.
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По словам министра обороны Ллойда Остина, удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам.
Он добавил, что использование бомбардировщиков B-2 имело целью послать сигнал.
Напомним:
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- Хуситы начали обстреливать торговые суда в южной части Красного моря вскоре после начала активных боевых действий в Секторе Газа. В этой войне они поддерживают ХАМАС.
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