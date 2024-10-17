Bloomberg: США нанесли удар по складам оружия хуситов в Йемене

Американские бомбардировщики-невидимки B-2 нанесли удары по объектам хранения оружия, связанных с повстанцами-хуситами в Йемене.

Источник: Bloomberg

Детали: По информации издания, это стало последней попыткой приостановить атаки поддерживаемой Ираном группировки, которые вызвали перебои в коммерческом судоходстве в Красном море.

Реклама:

По словам министра обороны Ллойда Остина, удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам.

Он добавил, что использование бомбардировщиков B-2 имело целью послать сигнал.

Напомним:

РЕКЛАМА:

Хуситы начали обстреливать торговые суда в южной части Красного моря вскоре после начала активных боевых действий в Секторе Газа. В этой войне они поддерживают ХАМАС.

Читайте также: Йеменские хуситы убивают торговлю. Чем грозит конфликт в Красном море?