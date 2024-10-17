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Bloomberg: США нанесли удар по складам оружия хуситов в Йемене

Алена ИвашкивЧетверг, 17 октября 2024, 06:06
Bloomberg: США нанесли удар по складам оружия хуситов в Йемене
Бомбардировщик B-2, фото: USAF

Американские бомбардировщики-невидимки B-2 нанесли удары по объектам хранения оружия, связанных с повстанцами-хуситами в Йемене.

Источник: Bloomberg

Детали: По информации издания, это стало последней попыткой приостановить атаки поддерживаемой Ираном группировки, которые вызвали перебои в коммерческом судоходстве в Красном море.

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По словам министра обороны Ллойда Остина, удары были нанесены по пяти укрепленным подземным объектам. 

Он добавил, что использование бомбардировщиков B-2 имело целью послать сигнал.

Напомним: 

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СШАЙемен Ближний Восток
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