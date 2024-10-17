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США розширили санкції проти "Хезболли"

Ірина БалачукЧетвер, 17 жовтня 2024, 07:35
США розширили санкції проти Хезболли
Фото pixabay.com

США розширили санкції проти "Хезболли" – їх ввели проти ще трьох людей і чотирьох ліванських компаній.

Джерело: Мінфін США

Деталі: Санкції ввели проти осіб і організацій, які причетні до ліванської мережі з ухилення від санкцій, що "генерує мільйони доларів доходів для "Хезболли"".

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Також під санкції потрапили фізичні особи та компанії, які причетні до незаконного виробництва і торгівлі каптагоном (наркотичний препарат – ред.).

Санкції ввели проти секретаря старшого офіцера фінансової групи аль-Баззала і власника G.M. Farm (раніше відома як J.M. PHARM) Сільвана Атві.

Проти співробітника фінансової групи "Хезболли" і юридичного власника компанії Global Tradeline SARL Хайдара Хусам ад-Дін Абдул Гаффара.

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Та проти бізнесмена, співробітника фінансової команди "Хезболли" і власника ліванської компанії United Sons Хусама Хамаді.

Атві, Гаффар, Хамаді та Global Tradeline SARL внесені до санкційного списку за надання матеріальної допомоги, спонсорство або фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку "Хезболлі", а також за надання товарів чи послуг "Хезболлі" або на її підтримку.

Також під санкції потрапили компанії GM Farm (перебуває у власності Атві), Liban Oui (у власності Гаффара) та United Sons (у власності Хамаді) за те, що вони належать підсанкційним особам.

СШАсанкціїЛіван
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