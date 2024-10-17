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США расширили санкции против "Хезболлы"

Ирина БалачукЧетверг, 17 октября 2024, 07:35
США расширили санкции против Хезболлы
Фото pixabay.com

США расширили санкции против "Хезболлы" – их ввели против еще трех человек и четырех ливанских компаний.

Источник: Минфин США

Детали: Санкции ввели против лиц и организаций, причастных к ливанской сети по уклонению от санкций, которая "генерирует миллионы долларов доходов для "Хезболлы"".

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Также под санкции попали физические лица и компании, которые причастны к незаконному производству и торговле каптагоном (наркотический препарат – ред.).

Санкции ввели против секретаря старшего офицера финансовой группы аль-Баззала и владельца G.M. Farm (ранее известна как J.M. PHARM) Сильвана Атви.

Против сотрудника финансовой группы "Хезболлы" и юридического владельца компании Global Tradeline SARL Хайдара Хусам ад-Дин Абдул Гаффара.

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И против бизнесмена, сотрудника финансовой команды "Хезболлы" и владельца ливанской компании United Sons Хусама Хамади.

Атви, Гаффар, Хамади и Global Tradeline SARL внесены в санкционный список за оказание материальной помощи, спонсорство или финансовую, материальную или технологическую поддержку "Хезболле", а также за предоставление товаров или услуг "Хезболле" или в ее поддержку.

Также под санкции попали компании GM Farm (находится в собственности Атви), Liban Oui (в собственности Гаффара) и United Sons (в собственности Хамади) за то, что они принадлежат подсанкционным лицам.

СШАсанкцииЛиван
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