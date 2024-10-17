Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Судна "тіньового флоту" РФ залишають нафтові плями по всьому світу – ЗМІ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 17 жовтня 2024, 09:26
Судна тіньового флоту РФ залишають нафтові плями по всьому світу – ЗМІ
Російський флот. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявили мінімум дев'ять випадків розливу нафти суднами "тіньового флоту" РФ у міжнародних водах, починаючи з 2021 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Журналісти використали супутникові знімки неурядової організації SkyTruth та поєднали їх з даними про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler. Вони виявили витоки нафти, пов’язані з "тіньовим флотом" РФ, у різних куточках світу – від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики. 

Реклама:
 
Супутниковий знімок, що ілюструє розлив нафти "тіньового флоту" РФ
 ДЖЕРЕЛО: SKYTRUTH CERULEAN

Ці танкери також проходили через жваві судноплавні коридори, такі як Червоне море і Панамський канал. Це означає, що у випадку серйозної аварії може відбутися розрив міжнародних торговельних шляхів. 

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила виданню, що кораблі становлять "значну небезпеку" для морського середовища, й виявлені журналістами випадки це ілюструють. 

Оскільки Росія перебуває під західними санкціями, все більше танкерів переправляють її нафту нелегально по всьому світу, ризикуючи створити потенційну екологічну катастрофу. 

РЕКЛАМА:

Москва організувала"тіньовий флот" із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб ухилитися від цінового ліміту G7 в 60 доларів за барель. Іран і Венесуела також використовують цю тактику для подібних цілей.

Ці судна не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу, урядами буде важко притягнути ці судна до відповідальності. 

Нагадаємо:

  • 24 червня Рада ЄС оголосила нові санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.
  • У липні більше 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.

Росіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині

Друзі заступника Кличка заволоділи низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві – Bihus.Info

фото, відеоУ Судані збили вантажний літак з росіянами на борту – ЗМІ

інфографікаМолдова на референдумі обрала вступ до ЄС: порахували 100% бюлетенів

"Стурбований" бізнес запропонував уряду, як бути з призупиненим бронюванням

Глава Пентагону оголосив про пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів

Усі новини...
Росія
ЗСУ за добу відмінусували 1 420 окупантів та 51 артилерійську систему
ISW: теорія перемоги Путіна – це виснаження України, але йому не вдасться
ЗМІ: Росія могла закласти у літак пристрій, через який горів склад у Британії
Останні новини
02:54
відеоВ австралійському парламенті королю Британії Карлу III кричали "Ти не мій король!"
02:31
доповненоУ Сумах російські військові влучили "Шахедом" у житлові будинки, є загиблі
02:01
баскетболAll-in від "Нікс", "Бостон" зберіг кістяк, останній шанс "Бакс": прев’ю Східної конференції НБА
01:45
Енн Епплбаум, на врученні Премії миру у Німеччині, закликала озброїти Україну
00:51
оновлюєтьсяРосія знову атакувала Україну ударними дронами
00:20
Президент ОАЕ сказав Путіну, що готовий докласти "зусилля з пошуку миру в Україні"
23:52
ЗМІ: Південна Корея розглядає можливість відправити військовий персонал в Україну  
23:30
ВІДЕОЯк відбувається овуляція? Вчені зафіксували процес у деталях
23:29
Генштаб: На фронті відбулось 107 боїв, триває операція на Курщині
23:14
Угорщина підтвердила, що США попередили про можливу збройну акцію в найближчі дні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: