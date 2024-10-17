Судна "тіньового флоту" РФ залишають нафтові плями по всьому світу – ЗМІ

Видання Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявили мінімум дев'ять випадків розливу нафти суднами "тіньового флоту" РФ у міжнародних водах, починаючи з 2021 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Журналісти використали супутникові знімки неурядової організації SkyTruth та поєднали їх з даними про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler. Вони виявили витоки нафти, пов’язані з "тіньовим флотом" РФ, у різних куточках світу – від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики.

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Супутниковий знімок, що ілюструє розлив нафти "тіньового флоту" РФ ДЖЕРЕЛО: SKYTRUTH CERULEAN

Ці танкери також проходили через жваві судноплавні коридори, такі як Червоне море і Панамський канал. Це означає, що у випадку серйозної аварії може відбутися розрив міжнародних торговельних шляхів.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила виданню, що кораблі становлять "значну небезпеку" для морського середовища, й виявлені журналістами випадки це ілюструють.

Оскільки Росія перебуває під західними санкціями, все більше танкерів переправляють її нафту нелегально по всьому світу, ризикуючи створити потенційну екологічну катастрофу.

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Москва організувала"тіньовий флот" із понад 600 танкерів, власники яких часто приховуються через підставні компанії, і використовувала його, щоб ухилитися від цінового ліміту G7 в 60 доларів за барель. Іран і Венесуела також використовують цю тактику для подібних цілей.

Ці судна не лише скрипучі і здебільшого нерегульовані, вони часто й не застраховані. У разі витоку або більш серйозного розливу, урядами буде важко притягнути ці судна до відповідальності.

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